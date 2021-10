Il salvataggio di Matilda, una pit bull in stato di gravidanza costretta a lottare per cercare un posto sicuro per i suoi cuccioli

Waltzing Matilda è la femmina di pit bull protagonista della storia di oggi. Una storia che si è recentemente diffusa sul web e che ha scaldato il cuore di tantissime persone.

Costretta a vivere per strada in stato di gravidanza, la cucciola ha dovuto lottare per procurarsi un po’ di cibo ogni giorno e per cercare un posto sicuro in cui dare alla luce i suoi cuccioli.

Un giorno, si è ritrovata a vagare in una strada trafficata, debole, sporca e alla disperata ricerca di un riparo. Fortunatamente, un uomo dal cuore enorme si è ritrovato a guardare la scena. Ha subito notato il suo stato di gravidanza e le sue condizioni erano la testimonianza che si trattava di una randagia o di una cagnolina che era stata abbandonata. Così, guidato dal suo immenso amore per gli animali, ha deciso di fare qualcosa per aiutarla.

Ha preso il telefono e ha chiamato i volontari dell’associazione locale, la Rocket Dog Rescue.

Conquistare la fiducia del cane non è stato facile, diversi volontari hanno coperto la zona dove è stata trovata per impedirle di fuggire. Dopo diversi minuti, lenti approcci e alcuni dolcetti, Matilda si è convinta ed ha iniziato a seguire quelle amorevoli persone.

Il fondatore dell’associazione ha raccontato che per oltre tre settimane si sono alternati per conquistare la fiducia della cagnolina. Grazie al lavoro costante, alla fine Matilda si è fidata dei volontari ed ha permesso loro di assisterla durante il parto.

La pit bull ha dato alla luce sette bellissimi cuccioli. Ora stanno crescendo sotto le amorevoli cure della loro mamma e non appena saranno pronti, i ragazzi si occuperanno di trovare una casa per ognuno di loro. Poi arriverà anche il momento per Matilda.

Un immenso grazie all’uomo che non è rimasto indifferente davanti alla tragica situazione di un cane bisognoso e a tutti coloro che si stanno prendendo cura di mamma e cuccioli.

