Gli ex proprietari di Melissa hanno deciso di abbandonarla per via della sua disabilità: è nata con un deficit fisico nelle zampe anteriori

Melissa è una povera cagnolina abbandonata quando era solo una cucciola dai suoi ex proprietari, fuori la porta di una clinica veterinaria. Quando i volontari l’hanno vista, hanno subito capito la motivazione dietro la scelta di quelle persone, che avrebbero dovuto amarla e proteggerla per tutta la vita.

Purtroppo Melissa è nata con un deficit fisico nelle zampe anteriori. La sua situazione non era di certo facile e aveva bisogno di cure e attenzioni costanti.

Avevamo il cuore a pezzi, sapevamo che non sarebbe stato facile trovarle una casa. Chi adotterebbe mai una cagnolina disabile? Ma abbiamo voluto fare un tentativo e abbiamo pubblicato la sua storia sui social network.

Ciao amici, sono Melissa. Sono una cagnolina abbandonata in una clinica veterinaria. Sono nata con piccoli problemi alle zampe anteriori ed è per questo che hanno deciso di lasciarmi da sola incontro al mio triste destino. Volete conoscermi?

La nuova vita della cagnolina Melissa

Grazie all’amore e alle cure dei volontari, ben presto Melissa è riuscita ad uscire dal suo guscio e ad avere di nuovo fiducia negli esseri umani. Dopo settimane in un rifugio, è riuscita perfino a trovare una nuova e amorevole famiglia. I ragazzi sono stati felici di pubblicare i nuovi aggiornamenti, scaldando il cuore di tutti colori che si erano commossi nel leggere la storia del suo abbandono.

Oggi ho una famiglia che si prende cura di me e mi ama così come sono. Ho altri fratelli a quattro zampe che la mia famiglia ha salvato e che giocano con me tutto il giorno! La mia mamma mi abbraccia tutto il giorno e io, con le mie zampine, sono felice di esibire mia bellezza.

Anche se l’inizio della vita di Melissa non è stato come quello di tanti altri cagnolini, oggi ha una vita serena e felice. Questo grazie ai volontari, sempre pronti ad intervenire in aiuto degli animali bisognosi.