Salvata da una tremenda vita di strada, la cagnolina Shortcake non ha mai perso la voglia di sorridere

La protagonista della storia di oggi si chiama Shortcake ed è una meravigliosa femmina di pitbull di circa 6 anni. Lei, dopo il salvataggio, è diventata famosa in tutto il web per un motivo ben preciso: una smorfia che porta sempre sul suo viso che sembra proprio essere un sorriso smagliante. A raccontare la sua storia, ci ha pensato Amy, la meravigliosa donna che si è innamorata di lei non appena ha visto le sue foto.

Credit: @ theladyshortcake / Instagram

La storia di questa cucciola bellissima è iniziata oltre 5 anni fa. Quando i volontari del canile di Fresno, in California, hanno ricevuto una chiamata su un pitbull malato che girovagava per le strade della città.

Le sue condizioni erano davvero pessime allora. Aveva la pelle completamente infetta ed era molto sottopeso. Soffriva inoltre di una grave ernia.

Dopo le prime cure nel rifugio comunale del posto, è stata trasferita nel Fresno Bully Rescue, una struttura che non si occupa solo delle cure dei cani in difficoltà, ma anche nel loro reinserimento nella società.

Dopo alcune settimane di coccole, cibo in abbondanza e bagni medicali, la cagnolina era finalmente pronta a trovare una casa in cui vivere per sempre.

Dalla pubblicazione delle sue foto e dei suoi video su internet, al momento in cui qualcuno si è fatto avanti per adottarla, non è passato molto tempo. Quel meraviglioso sorriso che portava sempre sul suo musetto, era entrato nel cuore di una donna di nome Amy Matsushima.

Amy si è recata nel rifugio, ha firmato tutte le carte e l’ha portata a casa con sé, dando vita ad una meravigliosa amicizia.

Shortcake diventa una star del web

Credit: @ theladyshortcake / Instagram

Sono passati 5 anni dal giorno dell’adozione. L’ernia di Shortcake è sparita, così come le infezioni della pelle. Il suo pelo è completamente ricresciuto ed ha anche riacquistato il suo peso ideale.

Credit: @ theladyshortcake / Instagram

Amy ha anche aperto dei profili social che portano il nome della sua cagnolina. Una specie di diario nel quale ogni giorno compaiono nuove foto. Le migliaia e migliaia di persone che seguono questa star del web, adorano condividere e commentare quotidianamente le sue gag.

Se volete dare un’occhiata alle mirabolanti avventure di questa splendida cucciola, basta cercare @theladyshortcake su Instagram.