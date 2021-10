Narnia è una povera gattina abbandonata da quelli che avrebbero dovuto essere i suoi genitori umani. Avevano fretta di lasciare loro abitazione, così hanno pensato che l’animale domestico non fosse tra le cose più importanti da portare con loro e lo hanno lasciato solo e spaventato in quella casa vuota.

La povera gattina non aveva né cibo né acqua e intorno a lei regnava il silenzio. Sarebbe morta di fame e di sete, se un vicino non si fosse accorto che l’avevano lasciata lì e non avesse chiamato i volontari.

I ragazzi dell’associazione Little Wanderes sono subito giunti sul posto ed hanno iniziato a cercare la piccola Narnia all’interno dell’appartamento. Quando hanno aperto la porta, hanno capito che quelle persone avevano lasciato lì soltanto la spazzatura e le cose che non volevano più e delle quali non avevano più bisogno.

Fortunatamente quel vicino le aveva dato qualcosa da mangiare. Eppure quella gatta aveva circa 6 anni e la maggior parte li aveva condivisi con quelle persone. Si era sentita tradita da chi più amava nella vita ed aveva iniziato a mostrarsi diffidente nei confronti di tutti gli esseri umani. Ogni volta che provavamo ad avvicinarla, lei si ritraeva in un angolo.

La nuova vita della gattina Narnia

Dopo 5 mesi dal suo salvataggio, Narnia è riuscita a tranquillizzarsi e a trovare una nuova casa. Ha avuto bisogno di tanto tempo, ma alla fine è uscita da quella palla di vetro che si era creata intorno a sé ed ha iniziato a mostrare la sua dolcissima e meravigliosa personalità. Oggi ha una nuova famiglia che la ama e che si prende quotidianamente cura di lei, una casa calda in cui dormire e il miglior lieto fine che potesse desiderare.

Ancora una volta, un animale domestico è stato salvato grazie all’intervento di un vicino, che non è riuscito a rimanere indifferente davanti alla sua situazione. Se l’uomo non avesse chiamato i volontari, Narnia sarebbe morta di fame e di tristezza all’interno di quella casa.