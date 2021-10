Nene era una povera gattina spaventata che ha incontrato una meravigliosa donna che ha cambiato per sempre la sua vita. Donna, questo il nome di quella dolcissima persona, si dedica da diverso tempo al salvataggio degli animali bisognosi e alle colonie di gatti della sua zona.

Un giorno, mentre stava dando da mangiare agli animali randagi del suo quartiere, ha notato un piccolo gattino sul davanzale di una finestra. Era una femminuccia e tremava di paura. Sembrava come pietrificata e continuava a guardarsi intorno come se stesse cercando qualcuno in grado di aiutarla.

Sono subito tornata alla mi auto e ho svuotato un contenitore dove avevo il cibo per i gatti. Mi sono avvicinata alla finestra e ho preso quella gattina. Lei non si è mostrata spaventata. Al contrario, ha iniziato a fare le fusa per la felicità. L’ho adagiata in quel trasportino di fortuna e l’ho portata alla clinica veterinaria. Ho subito deciso di chiamarla Nene.

Dopo è tornata sul posto, per chiedere ai residenti se sapessero qualcosa sulla gattina. Alcuni di loro le hanno raccontato di averla vista spesso con un alto gattino della sua stessa età. Così Donna ha iniziato a cercarlo ed ha scoperto che si trattava proprio del suo fratellino. Il davanzale di quella finestra apparteneva ad una casa abbandonata e disabitata.

Nene e Nico di nuovo insieme

Quando li ho riuniti, ho visto la scena più commovente della mia vita. L’amore che li lega è puro e dolce.

Entrambi i gattini erano infestati da pulci, affamati e bisognosi di cure mediche, ma grazie all’amore di questa volontaria sono riusciti a riprendersi nel giro di poco tempo.

Oggi Nene e il suo fratellino Nico stanno bene e sono felici. Nelle settimane successive al ricovero in clinica, Donna è riuscita a trovare loro anche una casa amorevole. Una famiglia ha deciso di regalare loro la casa che tanto cercavano e la cosa più bella è che ha dato loro l’opportunità di stare insieme per sempre.