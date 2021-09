Quella di oggi, è la storia della mucca Gaia, ridotta in gravi condizioni e salvata da una coppia amorevole. Circa 10 anni fa, Patricia e suo marito si sono trasferiti in una casa in campagna. Volevano cambiare qualcosa nella loro vita e dedicarsi al salvataggio di animali bisognosi.

Credit: The Dodo – YouTube

Sebbene non avessero alcuno aiuto da esperti, non si davano mai per vinti. Insieme e grazie al loro amore, riuscivano a dare una motivazione a tutti gli animali pelosi che erano ormai in fin di vita.

Tra questi c’era Gaia, una mucca abbandonata in gravissime condizioni. Aveva la coda rotta e diverse cicatrici sul corpo. Non riusciva a muoversi e alzarsi sulle sue zampe. Il povero animale era completamente esausto.

Patricia e suo marito non si sono abbattuti e si sono subito messi al lavoro per salvare la mucca. Mesi dopo, grazie all’amore e alle cure di questi due meravigliosi angeli, Gaia è riuscita ad alzarsi da sola e a compiere i primi passi. Finalmente aveva trovato la forza per lottare e vivere la meravigliosa vita che l’aspettava.

Credit: The Dodo – YouTube

Da quel momento, la mucca ha iniziato anche a mostrare gratitudine nei confronti dei due soccorritori ed è riuscita ad instaurare con loro un rapporto d’amicizia vero e sincero. Le immagini ne sono la testimonianza. Quando tutto sembrava ormai finito, qualcuno è accorso in suo aiuto e Gaia non lo dimenticherà mai. Al contrario di ciò che molti credono, gli animali sono in grado di provare sentimenti e non dimenticano chi ha fatto loro del bene.

Credit: The Dodo – YouTube

Gaia ci ha lasciato una lezione davvero molto importante. C’è sempre speranza, anche quando non la vediamo.

Il ringraziamento più grande va a Patricia e suo marito, che hanno rinunciato a tutto ed hanno deciso di trascorrere il resto della loro vita a fare del bene. Senza il loro intervento, la mucca e tutti gli altri amici pelosi che hanno salvato, sarebbero morti nel giro di poco tempo. Meritano di essere conosciuti in tutto il mondo!