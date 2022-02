Millie è una dolcissima chihuahua che poco tempo fa, è stata salvata da un allevamento di carne di cane. Ora ha già trovato una casa in cui poter vivere. Vedere la trasformazione che ha avuto, è qualcosa di bellissimo. Ci dimostra che l’amore può fare dei miracoli.

Ogni animale dovrebbe conoscere l’importanza di una famiglia. Tuttavia, non tutti i cuccioli riescono a sopravvivere e ad avere una seconda possibilità di vita.

I volontari di Humane Society International per esempio, hanno salvato la piccola Millie, poiché viveva in un allevamento di carne di cani in Corea del Sud.

I ragazzi hanno trovato la cucciola che viveva all’interno di una gabbia, insieme ad altri cagnolini. Erano l’uno sopra l’altro e si vedeva che stavano soffrendo. Inoltre, la cosa più triste è stata vedere le loro condizioni di salute.

La piccola Millie era pelle ed ossa. Non mangiava da molto tempo ed aveva poche forze a disposizione. In più, la sua pelliccia era assente a causa di un’infezione alla pelle.

Nara una delle volontarie, si è presto innamorata di lei, desiderava solamente aiutarla e mettere fine alle sue sofferenze. Infatti una volta portata al rifugio, è rimasta al suo fianco per diverso tempo. Non voleva lasciarla sola nel suo periodo di guarigione.

La nuova vita della piccola Millie

Il lieto fine di questa cagnolina dolce e speciale è arrivato quando i ragazzi hanno deciso di farla volare dalla Corea agli Stati Uniti. In questa nuova Nazione ha incontrato un uomo chiamato Dave Harless.

Il signore quando ha scoperto che la piccola aveva un soffio al cuore, ha deciso di andare a conoscerla. Essendo un volontario, è esperto di questa condizione. Tuttavia, si è presto innamorato della cucciola ed ha deciso di adottarla. Ecco il video della storia di seguito:

Millie dopo tutte le sofferenze che ha subito, ha trovato finalmente il suo lieto fine. Nessuno sa quanto tempo le resti da vivere, ma la cosa certa è che è circondata da tutto l’amore che desidera.