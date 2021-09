Il suo ex proprietario non lo voleva più per via delle sue precarie condizioni di salute: la triste storia del cagnolino Brandy

Quella di oggi è una commovente lettera di una ragazza di nome Dina, che si è ritrovata ad adottare un meraviglioso cucciolo di nome Brandy,. Nonostante non avesse mai pensato prima di allora di prendere un cane in casa, la giovane studentessa non si è potuta tirare indietro. Tutto merito di quel musino dolce e di quella creatura così impertinente e simpatica.

Tutto è iniziato quando Dina andava al college. La ragazza studiava medicina veterinaria ed era riuscita ad ottenere un posto in una clinica del posto.

Un giorno, nello studio è entrato un uomo con tre cuccioli. Erano 3 cani di razza Shih Tzu e le loro condizioni erano davvero tragiche. Il più anziano era quello messo peggio. Poi c’era Brandy, quello di mezzo, le cui condizioni erano gravi ma non drammatiche come quelle del suo fratello maggiore. In fine, c’era il più piccolo del gruppo, che non presentava particolari condizioni, a parte un forte stato di negligenza igienica.

Per il più anziano, purtroppo, non c’era nulla da fare, così il capo veterinario ha preso la sofferta decisione di sopprimerlo.

Quando il proprietario è tornato a prendere i suoi due cuccioli rimasti, ha scelto di non volere più il povero Brandy. Il veterinario ha provato a convincerlo del contrario, ma l’uomo non lo voleva più e basta.

Brandy va a casa con Dina

A quel punto, il veterinario si è rivolto al suo staff e ha chiesto chi volesse il cane di 11 anni. Se nessuno lo avesse preso, ha detto il medico, sarebbe finito anche lui nel braccio della morte.

A sentire quelle parole, nel cuore di Dina è scattato qualcosa. Ha capito che quel cucciolo ne aveva passate già troppe e non era assolutamente giusto che la sua vita finisse così. Così, alla fine, si è fatta avanti.

Dina non aveva mai avuto un cucciolo, ma quando ha visto Brandy, non è riuscita a resistere. La donna ha regalato a quel cane gli ultimi anni di vita felici.

Allo stesso tempo, il cucciolo ha aperto un mondo nel cuore di Dina sul fatto delle adozioni di cani anziani. Dopo di lui, dina e suo marito hanno adottato altri 5 cagnolini, tutti anziani e con un passato difficile.

Siamo così felici che nel mondo esistano persone come Dina, in grado di regalare felicità a creature sofferenti che non meriterebbero di stare così male.