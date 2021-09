Grazie all'intervento di un uomo amorevole, la volpe Woody è stata salvata dal suo triste destino: ha vissuto per tutta la vita in un allevamento di pellicce

La storia della volpe Woody risale allo scorso 2015, quando il povero animale è stato salvato da un allevamento di pellicce. Fortunatamente un uomo dal cuore d’oro ha incrociato il suo cammino ed ha cambiato la sua vita per sempre.

Credit: IG / WOODY_LA_VOLPE

Il suo amorevole papà adottivo Yaroslav, ha trovato Woody in una fattoria di allevamento di pellicce, purtroppo legale in Russia. Alla vista della dolcissima volpe, l’uomo ha deciso di parlare con i proprietari di quel posto. Quelle persone, che per lui erano meschine e senza sentimenti, hanno accettato di cedergli l’animale in cambio dello stesso prezzo che avrebbero guadagnato vendendo la sua pelliccia.

Credit: IG / WOODY_LA_VOLPE

Non appena portato al sicuro, Woody è apparso confuso e senza la minima fiducia negli esseri umani. Come non comprendere il suo comportamento dopo tutto quel tempo costretto a vivere come merce di scambio?

Dopo una settimana di amorevoli cure del suo nuovo papà, la volpe ha capito che quell’estraneo voleva soltanto donarle ciò di cui aveva bisogno e l’aveva salvata dal suo triste destino. È così riuscita a mostrare la sua dolcissima personalità e ad instaurare con Yaroslav un meraviglioso rapporto d’amicizia.

La nuova vita della volpe Woody

L’uomo ha creato, fuori il giardino della sua abitazione, l’habitat perfetto per Woody. Ha costruito una cuccia per far in modo che possa trascorrere comodamente il suo tempo all’aperto.

Credit: IG / WOODY_LA_VOLPE

È una volpe birichina. Non appena è arrivata a casa, ha scavato un sacco di cunicoli. Nonostante sia molto attiva, non mi sono sentito di liberarla nella foresta, perché non ha mai imparato le abilità di un animale selvatico e ha vissuto in un allevamento di pellicce dalla nascita.

Adesso è cresciuta, mangia prodotti naturali come carne, ricotta, frutta e verdura; il suo cibo preferito è un frutto chiamato cachi.

Le foto di Woody si sono diffuse sul web ed hanno scaldato il cuore di migliaia di persone. Basta guardarle per capire quanto sia felice!

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: