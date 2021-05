Secondo voi gli animali provano gratitudine verso coloro che gli hanno salvato la vita? Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una volpe chiamata Woody e di un uomo di circa 70 anni chiamato Geoff Grewcock.

Tutto è iniziato circa un anno fa, quando il 70enne stava percorrendo una strada della sua città ed ha notato qualcosa sul ciglio della strada. Era una piccola volpe in gravi condizioni e completamente ricoperta di zecche. Guidato dal suo grande amore verso gli animali, l’uomo si è subito fermato a raccogliere Woody e l’ha portata al santuario Wildlife Sanctuary, dove lavorava.

Per diversi giorni, si è personalmente preso cura della volpe, che grazie anche al veterinario, ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno. Inizialmente, quest’ultimo gli aveva consigliato di sopprimerla così da mettere fine alle sue sofferenze, ma non sapeva di avere davanti una piccola guerriera.

Grazie alla determinazione di Geoff Grewcock, presto Woody si è rimessa in forze ed è tornata a stare bene.

Oggi è passato diverso tempo e le foto sono alquanto cambiate, perché a stare male è il 70enne e indovinate chi c’è al suo fianco a sostenerlo e a dargli tutto l’amore necessario? Quella stessa volpe a cui lui ha salvato la vita.

Da quando l’ha salvata, Woody gli ha mostrato gratitudine giorno dopo giorno ed è diventata una specie di animale domestico. La volpe vive libera nel santuario, ma ogni tanto va dall’uomo per una dose giornaliera di coccole. Da quando si è ammalto, però, non lo lascia solo nemmeno per un secondo. Sa esattamente che è arrivato il momento di ricambiare il favore.

La loro storia e le loro foto si sono diffuse sui social e hanno fatto il giro del mondo. E c’è ancora chi ha il coraggio di dire che gli animali non hanno sentimenti!