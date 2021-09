Forse la storia di questo asinello di nome Leonardo non è iniziata nel migliore dei modi, ma oggi è finalmente libero ed ha conosciuto l’amore per la prima volta in tutta la sua vita. Questo grazie ai splendidi volontari dell’associazione Fundação Santuario Gaia.

Leonardo ha vissuto per anni legato ad una catena in un villaggio vicino a Siviglia, in Spagna. La sua famiglia viveva in condizioni precarie e non riusciva a garantirgli il cibo quotidiano di cui aveva bisogno. Con il tempo, il povero asinello ha cominciato a perdere peso e a rassegnarsi a quella prigionia. Non poteva nemmeno scorrazzare felice, per colpa di quella catena così stretta. Alla fine, i suoi proprietari a causa dei continui litigi con i vicini, hanno deciso di lasciare il villaggio e di abbandonare l’animale.

Fortunatamente, in suo aiuto sono subito accorsi i volontari dell’associazione Fundação Santuario Gaia, che lo hanno accolto nel loro rifugio.

Leonardo ha dovuto fare un lungo viaggio e superare le sue paure, ma ne è valsa la pena. Vederlo oggi ha scaldato il cuore dell’intero mondo del web. L’asino è riuscito a riprendere peso e a rimettersi in salute. E soprattutto ha conosciuto la libertà. Oggi gioca e corre felice, senza più quella catena che lo aveva imprigionato per tutta la vita.

Il video dell’asinello Leonardo

Il video virale mostra l’animale che sprizza di felicità. Dopo otto anni legato, senza spazio, è finalmente libero!

Leonardo ha riportato diversi problemi a causa della sua situazione, ma grazie ai volontari con il tempo tutte le sue ferite stanno guarendo.

Sembra che abbia aspettato questo momento per tutta la vita.

Queste le parole con le quali la fondazione ha accompagnato fiera le nuove foto dell’asino. Il dolce animale ha avuto una seconda possibilità, con una nuova casa e una nuova famiglia. La vita dignitosa che meriterebbe ogni animale!

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: