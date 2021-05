A volte la vita ci mette dinanzi a situazioni che non ci saremmo mai aspettati e che ci cambiano la vita. Quella di oggi, è la storia di una donna di nome Amber Spencer e della sua gattina Nancy.

Perdere un animale è un dolore che non si può spiegare a parole e purtroppo Amber si è ritrovata a dover dire addio alla sua amata gatta. Il giorno in cui si è recata dal veterinario per l’ultimo saluto, è venuta a conoscenza della situazione di alcuni gattini. Avevano urgentemente bisogno d’aiuto.

Il segnale dopo la morte di Nancy

La donna si è convinta che sia stato proprio un segno del destino, una volontà della sua gattina Nancy, che voleva dirle di aprire il suo cuore a qualcun altro e di renderlo felice proprio come aveva fatto con lei.

Senza nemmeno fermarsi a ragionare, ha chiesto informazione su quei tre gattini. È stato allora che ha conosciuto il più piccolo. Si chiamava Wasp ed era in gravi condizioni. Disidratato ed anemico. Lottava con tutte le sue forze per rimanere aggrappato alla vita, non aveva intenzione di mollare. Perfino il veterinario era colpito dalla sua immensa forza di volontà.

Aveva sei settimane, eppure il suo aspetto sembrava quello di un gattino di appena una settimana. Pesava appena 120 grammi mentre i suoi fratelli superavano i 220. Sapevo che scegliere lui, avrebbe potuto mettermi davanti ad un’altra dolorosa perdita, ma non mi è importato.

Amber ha sostenuto il micio per tutto il tempo del ricovero e la sua presenza l’ha aiutata a colmare quel vuoto insopportabile per la perdita di Nancy. Alla fine, questa donna meravigliosa ha potuto portare il gattino a casa.

Una mattina sono arrivata e mi ha subito colpito quanto il suo muso si fosse riempito. Era semplicemente diverso, in salute.

Oggi Wasp è tornato a stare bene ed ha una mamma umana meravigliosa che si prende quotidianamente cura di lui.