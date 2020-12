Mise à jour Aslan!C'est avec le coeur lourd qu'on fait la publication ce soir.Aslan, 6-7 ansUn amour de chat qui a déjà eu une famille il va de soit, il est tellement gentil et reconnaissant d'être au chaud. Il a tellement enduré et que juste le regarder et les larmes montent aux yeux. Le positif dans tout ça est que plusieurs personnes ont cru qu'il méritait de vivre et de recevoir les soins. Ça fait tellement chaud au coeur Aslan a eu sa chirurgie dentaire, sa bouche était dans un état épouvantable. Il souffrait vraiment beaucoup et il y avait infection. Il lui reste 3 dents :( Aslan a le sida félin donc sa convalescence sera plus longue :( Il a eu un bilan gériatrique et son taux de glucose était de 19.5. C'est extrêmement élevé donc on a accepté de faire un autre test ( fructosamine).Aslan a le diabète et il aura besoin d'injections à l'insuline. Il a une santé hypothéquée :( Plusieurs diront qu'il devrait se faire euthanasier, qu'il est trop malade. Nous ne sommes pas d'accord et nous croyons qu' il mérite de vivre, d'avoir la vie qu'il aurait dû avoir il y a des années. On a décidé de lui offrir et plusieurs d'entre vous, avez permis à Aslan d'avoir les soins qu'il avait besoin. Nous allons devoir s'équiper pour son diabète. Nous attendons l'estimé et nous allons avoir besoin de dons. ( monétaire ou des bandelettes).Aslan a vraiment de la chance puisque sa famille d'accueil est géniale et ira rencontrer la clinique pour recevoir la formation afin de lui administrer les soins pour son diabète.La facture est montée à 1399$ et nous avions eu 1450$.Mercii beaucoup d'avoir cru en lui ❤ et de nous faire confiance comme toujours