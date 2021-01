La triste storia di Astra, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Inoltre, quando ha scoperto che la sua famiglia affidataria la stava riportando nel rifugio, ha iniziato a piangere e non riusciva a smettere. Il suo unico desiderio era proprio quello di poter ricevere l’amore e le attenzioni, proprio come meritano tutti gli animali.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari della Red Hook Dog Rescue, hanno ricevuto una segnalazione su questa dolce cucciola a quattro zampe.

Una donna l’ha trovata a vivere da randagia e viste le sue gravi condizioni, ha deciso di avvisare i ragazzi, per cercare di salvarle la vita. Era molto magra e il suo sguardo era triste e sofferente.

I volontari, nel sentire quel racconto drammatico, hanno deciso di intervenire in fretta. Il loro unico scopo era proprio quello di poterla aiutare a trovare il lieto fine che tanto desiderava.

CREDIT: FACEBOOK

Astra nonostante gli anni in cui ha vissuto in strada, era molto dolce e gentile. Infatti quando ha notato che quelle persone volevano solo donarle l’amore e le cure che meritava, si è lasciata subito andare.

L’hanno portata nel rifugio e l’hanno sottoposta a tutti i trattamenti di cui aveva bisogno. Nel frattempo, i ragazzi sono anche riusciti a trovarle una famiglia affidataria, disposta a tenerla nella loro abitazione, in attesa che si riprendesse del tutto.

La reazione di Astra quando è tornata nel rifugio

CREDIT: THE DODO

Quelle persone l’hanno tenuta per diverse settimane. La cucciola in quei giorni si era affezionata a loro ed il suo unico desiderio era proprio quello di essere adottata per sempre.

Il giorno in cui hanno riportato Astra nel rifugio, ha iniziato a piangere. Non voleva tornare in quel posto, ma voleva rimanere nella sua abitazione. I volontari sconvolti dalla sua reazione, hanno deciso di pubblicare l’accaduto sul web ed è proprio grazie a questo post, che un’altra famiglia si è fatta avanti per adottarla.

CREDIT: FACEBOOK

Una donna ha chiamato quel posto, dicendo di volerla portare via. Non sopportava di vedere la sua tristezza. Infatti il giorno successivo si è presentata in fretta al rifugio ed ha firmato tutti i moduli per la sua adozione. La cucciola grazie alla sua personalità socievole ed allegra, si è adattata in fretta anche in questa nuova casa.