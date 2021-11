La storia del cane Bang Bang arriva da un bosco del Middlesbrough, in Inghilterra. L’animale è stato trovato rannicchiato su se stesso, in condizioni gravi. La sua precedente famiglia lo aveva abbandonato in mezzo al nulla, condannandolo ad una vita di stenti e sofferenze.

Bang Bagn non aveva il cibo e l’acqua necessari per sopravvivere e non era in grado di badare a se stesso. Così, quando le sue forze sono arrivate all’estremo, si è rannicchiato su se stesso, in attesa dell’unica cosa che lo avrebbe salvato e avrebbe messo fine a tutto quel dolore: la morte.

Quando i volontari lo hanno trovato, il cucciolo tremava ed era terrorizzato. Nessuno sapeva da quanto tempo fosse in quelle condizioni e quando per l’ultima volta un essere umano si era avvicinato a lui.

I ragazzi sono intervenuti dopo la chiamata di un escursionista, che parlava di un cane morto. Bang Bang non si muoveva e per questo pensava che ormai per lui non ci fosse più nulla da fare. Ma quella palla pelosa respirava ancora.

Il salvataggio di Bang Bang

A diffondere la sua storia, è stata l’associazione Uk Animal Cruelty Files, attraverso i social network. Uno dei volontari, con il cuore a pezzi, ha preso in braccio Bang Bang, nonostante le sue grandi dimensioni e lo ha portato nel minor tempo possibile, alla clinica veterinaria più vicina.

Proprio il veterinario ha scoperto che il suo nome era Bang Bang grazie al microchip. Così, i ragazzi hanno contattato la sua famiglia, pretendendo spiegazioni. Quelle persone hanno però dichiarato di aver venduto il cane da un mese e non sapevano perché si trovasse in quelle condizioni in quel bosco.