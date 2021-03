La drammatica storia di Benjamin e Franklin, due pit bull trovati abbandonati, che non si fidavano degli esseri umani

Purtroppo non tutti gli animali sono fortunati nel trovare una famiglia amorevole. Oggi abbiamo deciso di raccontarvi la storia di due dolci pit bull, chiamati Benjamin e Franklin. A causa di ciò che hanno passato nella vita, non riuscivano proprio a fidarsi degli esseri umani.

CREDIT: INSTAGRAM

L’abbandono e i maltrattamenti nei confronti degli animali, sono due fenomeni che purtroppo sono molto più comuni di quello che si crede. Negli anni, sono nate anche leggi per cercare di impedire eventi simili.

La drammatica vicenda di questi due cuccioli è iniziata ormai molto tempo fa. I volontari della Hearts Alive Village, li hanno trovati mentre vagavano per le strade della città. Vivevano da randagi da diverse settimane.

Hanno provato a conquistare la loro fiducia, ma i due cani erano talmente spaventati dagli esseri umani, che non riuscivano proprio ad avvicinarsi. Erano magri e deboli, per questo avevano bisogno di cure urgenti.

CREDIT: INSTAGRAM

I ragazzi non potevano mollare ed infatti per diversi giorni, sono andati in quel quartiere. Il loro unico scopo era quello di mettere fine alle loro sofferenze. Con pazienza e tenacia, alla fine sono riusciti a portarli nel loro rifugio.

Benjamin e Franklin passavano tutto il tempo rannicchiati nel loro box, l’uno al fianco dell’altro. Erano spaventati e diffidenti. Non volevano mai farsi toccare da nessuno.

La guarigione di Benjamin e Franklin

I volontari nonostante tutto, non li hanno mai lasciati soli. Passavano molto tempo vicino a loro, con la speranza che riuscissero a riconquistare la fiducia. Il medico dopo la visita, ha scoperto che erano così impauriti, proprio a causa di ciò che avevano subito.

Purtroppo i due cani non hanno mai incontrato delle persone amorevoli, ma solo degli esseri umani crudeli. Infatti avevano traumi, ferite e lesioni su molte parti del loro corpo.

CREDIT: INSTAGRAM

Tuttavia, grazie alla pazienza dei ragazzi, Benjamin e Franklin sono riusciti a riprendersi. Dopo alcune settimane hanno mostrato la loro personalità e tutti ne sono felici. Queste persone meravigliose, ogni giorno si impegnano per salvare gli animali in difficoltà e questa storia ne è la dimostrazione.