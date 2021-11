Questa è la commovente storia di due fedeli cani, Bob e Chiara. Tutto è iniziato quando, un giorno, i paramedici sono stati chiamati per assistere un uomo in difficoltà nella città di Bauru, in Brasile.

Credit: PATRICIA IOLANDA

In breve tempo, hanno raggiunto l’abitazione. Ma nel momento in cui si sono avvicinati, si sono resi conto che l’uomo non era solo. Con lui c’erano i suoi due cani e non avevano alcuna intenzione di lasciare il loro migliore amico nelle mani di quegli estranei.

I soccorritori, inteneriti dalla dolce scena, hanno deciso di permettere a Bob e Chiara di accompagnarlo durante il suo viaggio verso la struttura sanitaria. Hanno caricato il paziente sull’ambulanza e hanno lasciato il portellone aperto, per permettere ai suoi fedeli amici a quattro zampe di saltare al suo fianco.

Poi, hanno informato i loro superiori che l’intera banda sarebbe presto arrivata in ospedale.

Il team medico ha deciso di non separare i cani e il paziente, per tutelare la salute di tutti. Una volta raggiunto l’ospedale, l’uomo è stato ricoverato e Bob e Chiara si sono sistemati fuori la porta e sono rimasti ad aspettarlo.

Credit: PATRICIA IOLANDA

La paziente veglia dei due cani è proseguita per tutta la notte, ma grazie all’amore degli infermieri che li hanno accuditi, presto si sono tranquillizzati.

Bob e Chiara riabbracciano il loro papà

Il giorno dopo, le condizioni del loro papà umano sono migliorate ed è stato dimesso dall’ospedale. Il loro incontro ha commosso l’intero team ospedaliero. Quando l’uomo è uscito dalla struttura, ha trovato ad aspettarlo i due esseri più importanti della sua vita e quando i cani lo hanno visto, hanno iniziato a scodinzolare eccitati e si sono precipitati tra le sue braccia.

Se questo non è amore, non sappiamo cosa sia.

Credit: PATRICIA IOLANDA

Non è di certo difficile capire il perché le loro foto abbiano fatto il giro del mondo attraverso i social network e abbiano commosso migliaia di persone.

Il gesto dei paramedici è stato fondamentale per il benessere dei due cani e anche per la salute del loro papà umano. Dovrebbero esistere più persone così al mondo, in grado di capire i bisogni degli altri, anche se si tratta di animali.