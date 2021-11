La storia del cane Button Moon è iniziata all’inizio di quest’anno, quando il cucciolo è stato trovato magro e debole rannicchiato sotto una macchina. Soffriva, tremava e aveva un’ernia al disco. Grazie all’intervento dei volontari, in poco tempo il cucciolo si è rimesso in forze ed ha trovato una nuova casa. Ma è stato proprio allora che le cose sono peggiorate.

Dopo 8 mesi, Button Moon è tornato al rifugio in gravi condizioni. Era così in sovrappeso che la sua colonna vertebrale era paralizzata, a causa dei chili eccessivi che gli impedivano di muoversi.

Il suo proprietario non è riuscito a tenere sotto controllo la sua alimentazione e, dopo averlo ridotto in quel modo, ha ben pensato di riportarlo al rifugio.

Oggi il cane ha sei anni ed ha bisogno di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Ogni volta che cerca di camminare, le zampe posteriori si trascinano dietro il suo corpo e lui soffre davvero tantissimo.

Abbiamo solo cinque giorni di tempo per salvare la vita di questo povero cane o purtroppo rimarrà paralizzato per sempre. Più aspettiamo e più la sua situazione peggiorerà.

Pensate a quanto possa essere ironica la sorte a volte. Lo abbiamo salvato magro e debole, non riusciva a camminare. Dopo 8 mesi ci ritroviamo qui, con lo stesso cane, che non riesce comunque a camminare, ma perché è in sovrappeso. Soffre molto e non riesce nemmeno a scodinzolare.