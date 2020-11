La commovente storia che vi raccontiamo oggi, è quella di un gatto di nome Doorkins Magnificat. Il teatro di questo bel racconto è la cattedrale di Southwark a Londra, in Inghilterra. Racconto che ha le sue radici la bellezza di 12 anni fa, quando un povero micio randagio, infreddolito e affamato, è entrato per la prima volta in quella che sarebbe stata la sua casa per sempre.

Credit: BRIDGET DAVEY

Il reverendo Andrew Nunn, decano della cattedrale, ha raccontato:

L’abbiamo trovata ed era così indifesa che non abbiamo potuto far altro che accoglierla e aiutarla con tutte le nostre possibilità. Anche loro animali, proprio come gli esseri umani, hanno un anima. Quella di Doorkins, dolce e gentile, gli ha fatto capire che la nostra parrocchia era il posto giusto dove sentirsi protetta e amata. Da quel momento non ci ha più lasciati ed è diventata una di noi.

Tutti i parrocchiani si sono innamorati di lei e l’hanno sempre trattata come una di famiglia. Lei questa cosa l’ha percepita e ha scelto quel posto come sua casa definitiva. La gattina è diventata anche una vera e propria attrazione. Tutti i visitatori, quando entravano, oltre a vedere la magnifica architettura della Chiesa, non vedevano l’ora di fare la conoscenza di questo splendido animale.

Credit: BRIDGET DAVEY

Tra i tanti che hanno avuto la fortuna di conoscere il felino, c’è anche qualcuno di illustre. Infatti, quando la Regina Elisabetta si è trovata a fare un’incursione proprio in quella parrocchia, trovò l’animale seduto proprio nel posto preferito di Sua Maestà.

La morte e il funerale di Doorkins Magnificat

Credit: FACEBOOK / CATTEDRALE DI SOUTHWARK

Purtroppo il tempo passa per tutti e così è stato anche per la povera Doorkins Magnificat. Dopo 12 anni vissuti in quella che era diventata la sua adorata casa, la gatta ha iniziato a soffrire di alcuni problemi di salute, normali per una animale della sua età.

Lo scorso 30 settembre la povera Doorkins è stata colpita da un ictus che l’ha portata via. La cosa che rincuora tutti è che ha vissuto la maggior parte della sua vita circondata dall’amore di quella che era ormai la sua famiglia.

Credit video: Southwark Cathedral – Youtube

Questo amore ha spinto tutti i componenti della sua famiglia ad organizzare una funzione religiosa vera e propria, per potergli rendere onore un’ultima volta, prima di dirle addio per sempre. Il funerale ha potuto ospitare non più di 30 persone, per i motivi legati all’emergenza sanitaria in corso. Tuttavia, l’intero momento di raccoglimento è stato trasmesso su Youtube.