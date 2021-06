Quando Gracie ha perso il pelo, la sua mamma pensava che fosse per colpa della febbre

Per Brianna Waltman, un’amante e allevatrice di gatti, nessuna notizia poteva essere migliore di sapere che le due gatte a cui badava, stavano per partorire contemporaneamente. Alla fine, le due micie hanno partorito la bellezza di 6 gatti a testa, a 6 giorni di distanza l’una dall’altra. Tutti i cuccioli erano davvero bellissimi, ma una di loro, la piccola Gracie, aveva qualcosa di diverso da tutti gli altri.

Sono una amante dei gatti e sapere che due delle mie gatte stavano per partorire, mi rendeva estremamente orgogliosa. Non vedevo l’ora che nascessero i gattini, in modo da vederli e aiutare le due mamme ad accudirli.

Dopo circa una settimana dalla nascita dei bambini della seconda gatta, Brianna ha unito le due mamme in un unico letto. L’intenzione era quella di far legare tutti i mici fra di loro. In più, una delle due gatte era più grande dell’altra e automaticamente aveva più latte da offrire anche ai gattini della mamma gatta più piccola.

Nonostante avesse l’attenzione di ben due mamme, la piccola Gracie pareva essere meno attiva e forte di tutti gli altri fratellini. Aveva iniziato anche a perdere il pelo. Brianna ha pensato che fosse dovuto alla febbre e che con alcune medicine aggiuntive tutto sarebbe passato.

Gracie, una gattina molto particolare

Le medicine e il latte abbondante delle sue mamme, però, sembravano non funzionare. Gracie alla fine ha perso tutto il pelo e Brianna non sapeva davvero cos’altro fare.

Dopo una settimana, il pelo della gattina ha cominciato a ricrescere e il suo corpicino è diventato come una pesca.

Crescendo, è diventata una gatta maculata di bianco e nero. Brianna ha pensato che fosse carina, ma che comunque la febbre ci entrasse qualcosa con quel pelo cresciuto a chiazze.

Quando Gracie aveva ormai 3 mesi e aveva recuperato praticamente tutte le sue forze, Brianna ha capito che la febbre non c’entrava nulla.

Avevo visto dei video sul web che parlavano di questa rara mutazione genetica che colpisce alcuni gatti. Questa mutazione rende i gatti una specie di gatti lupi.

Gracie era una piccola gattina mannara. Aveva davvero le sembianze di un piccolo lupo, ma manteneva comunque la sua dolcezza infinita.