Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero meravigliosa, che ha commosso migliaia di persone. Il protagonista è un dolce gattino di 3 mesi, chiamato Gringo. Ha un aspetto diverso da tutti gli altri ed è per questo che è diventato presto famoso sui social.

Tantissime persone nel vedere questo piccolo felino, sono rimaste a bocca aperta. I suoi baffi bianchi e la sua personalità, diffidente ed elegante, è davvero sorprendente.

Questo gattino è stato trovato mentre viveva come randagio per le strade della città. Aveva pochi giorni di vita ed era in grave pericolo. Se qualcuno non fosse intervenuto, avrebbe sicuramente perso la vita.

Uno dei volontari del rifugio locale, appena è venuto a conoscenza della sua situazione, ha deciso di andare a vedere. Voleva fare qualcosa per mettere fine alle sue sofferenze.

Il piccolo Gringo era solo e triste. Aveva difficoltà a trovare del cibo ed un posto un caldo in cui rifugiarsi ogni giorno. Però, nonostante tutto aveva ancora fiducia negli esseri umani. Infatti si è fatto prendere dal ragazzo nel giro di pochi minuti.

Il volontario dal cuore enorme, lo ha portato in fretta nel rifugio. Da quel momento il gattino ha ricevuto tutte le cure e le attenzioni di cui aveva bisogno. Era lontano da sua madre, ma quei ragazzi si sono mostrati dolci e gentili sin da subito.

Il bellissimo lieto fine di Gringo

Il piccolo a quattro zampe è riuscito a tornare in salute nel giro di pochi giorni. Infatti quando Romain e Sabrine sono andati a conoscerlo, si sono presto innamorati di lui.

La coppia ha deciso di adottarlo, proprio per il suo aspetto diverso dagli altri gatti. I suoi baffi bianchi e la sua pelliccia morbida e curata, li ha lasciati a bocca aperta. Ecco il video della sua storia di seguito:

Gringo nonostante abbia una personalità diffidente, ha instaurato un bellissimo rapporto anche con l’altro gatto della coppia. Sono diventati praticamente inseparabili e vederli insieme è davvero bellissimo. I loro amici umani sono molto orgogliosi di entrambi.