Il protagonista di questa storia divertentissima è un Alaskan Malamute di nome Hugo. Il cucciolone dal pelo bianco è diventato famoso sul web, dopo che la sua proprietaria ha pubblicato un video sulla piattaforma TikTok.

Credit: @cheekclapper24_7_365/TikTok

Nel filmato virale, Hugo si avvicina alla sua umana e se si ascolta con attenzione, sembra domandarle in inglese “Dove stai andando?“. Hugo è un cane molto loquace, ma è davvero riuscito a trasformare i suoi pensieri in parole?

Nelle immagini pubblicate su TikTok, la mamma umana di Hugo si riprende mentre indossa un vestito. Si guarda attentamente allo specchio, si gira per mostrarlo nelle diverse angolazioni. Ma poi arriva Hugo ad interrompere i suoi “momenti da modella”.

Il cucciolone la fissa con attenzione e poi emette un suono basso e brontolante. Un suono che se ascoltato con attenzione sembra proprio “Where are you doing?“.

Stavo soltanto provando il vestito appena comprato, per vedere come mi stava. Poi è arrivato Hugo…

Queste le parole con le quali la donna ha accompagnato il filmato.

In poco tempo, migliaia di commenti sono apparsi sotto il post. Tantissime persone hanno sottolineato il perfetto inglese parlato dal cane e il fatto che stesse davvero domandandole dove stesse andando vestita in quel modo!

Altri invece, più scettici, hanno commentato che si tratta soltanto di una coincidenza. Ma il video resta comunque molto molto divertente!

Hugo diventa una star sui social network

Credit: @cheekclapper24_7_365/TikTok

Da quel giorno, Hugo è diventato una star sui social network e la sua mamma umana ha iniziato a pubblicare quotidianamente video di lui e del suo fratellino a quattro zampe Buddy.

Credit: @cheekclapper24_7_365/TikTok

L’altro cagnolino è sempre silenzio e in disparte davanti alle telecamere, ma Hugo invece emette sempre i suoni divertenti e in molti casi sembra davvero parlare!

I cani possono parlare?

I cani comprendono la nostra lingua e anche se non posso non rispondere, sono molto intelligenti e in grado di farsi capire. Una delle storie diventate più famose e che ha conquistato il cuore di migliaia di persone in tutto il mondo, è quella del cane Bunny. Uno Sheepadoodle di 15 mesi che riesce a comunicare con la sua mamma umana attraverso una tastiera. La donna gli fa delle domande e lui le risponde attraverso l’utilizzo di 70 pulsanti diversi e riescono così ad avere una vera e propria conversazione!