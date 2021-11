La storia del cagnolino Hulk è diventata virale in tutto il mondo. Lui è venuto al mondo con un'insolita pelliccia di colore verde

Davvero insolito e strabiliante quello che è capitato lo scorso gennaio ad una famiglia della Carolina del Nord, negli Stati Uniti d’America. La loro cagnolina, Gypsy, ha dato alla luce 8 meravigliosi cuccioli. Tra loro ce ne erano alcuni bianchi, alcuni neri ed uno verde. Il nome scelto per lui, senza pensarci nemmeno un minuto, è stato Hulk, come il supereroe verde della Marvel.

Quando i proprietari assistono al parto della propria amica a quattro zampe, è sempre un momento molto speciale. Il più delle volte non si conosce il numero dei cuccioli che verranno alla luce, né il loro sesso. Quello che è successo alla famiglia Stamey della Carolina del Nord, però, ha superato tutte le aspettative di sorpresa che ci si poteva aspettare.

La loro cagnetta Gypsy ha dato alla luce 8 meravigliosi cuccioli. Otto piccole palline di pelo soffici e dolci che hanno allietato la giornata di tutti i membri della famiglia. Tra essi c’erano dei maschietti, delle femminucce, dei cagnolini bianchi e alcuni neri. Ma uno in particolare ha fatto rimanere a bocca aperta tutti. In pochi istanti la famiglia ha scelto il suo nome: Hulk. Leggendo il resto della storia capirete il perché.

Come mai Hulk è nato verde?

Hulk era nato di colore verde. Ebbene si, avete capito bene. Il suo pelo era di un colore verde lime. Tutti non riuscivano a capire il motivo di questa cosa, così si sono rivolti alla veterinaria Suzanne Cianciulli, del Junaluska Animal Hospital.

La dottoressa ha svolto tutti gli esami sul cagnolino e ha rassicurato la famiglia sulle sue condizioni di salute. Era forte e sano e non aveva nessun problema. Poi, ha spiegato loro cosa era successo.

I cani possono nascere con sfumature verdastre quando la loro pelle entra in contatto con le feci della madre mentre si sviluppa nell’utero. Non sarà verde per sempre, perché la sua mamma lo leccherà fino a togliere del tutto il colore.

Nel frattempo, la storia di Hulk ha inevitabilmente fatto scalpore in tutto il mondo del web. Molti haters hanno accusato la sua famiglia di aver usato dei coloranti, ma la realtà è che la sua famiglia lo ama molto e farà di tutto per proteggerlo per sempre.