La protagonista di questa storia si chiama Jill, ha 7 anni ed è diventata una star su Instagram, dove è seguita da più di 640.000 Follower! La femmina di scoiattolo è stata salvata quando era ancora una cucciola da una zona dello stato della Louisiana (USA) colpita dall’uragano Isaac nel 2012.

Credit: this_girl_is_a_squirrel – Instagram

Oggi, il dolce animaletto riesce a dormire soltanto grazie al suo supporto emotivo, un soffice orsacchiotto e una mini e calda coperta!

Le sue tenere foto hanno conquistato il cuore dell’intero mondo del web. Sui social, la femmina di scoiattolo è descritta come “vegetariana, specialista nel parkour (spostandosi da un punto all’altro in modo rapido e diretto, senza evitare ostacoli come muri, varchi o automobili) e terrorizzata dall’aspirapolvere“.

Dopo il suo salvataggio, Jill si è ritrovata accudita da dalle amorevoli persone, che oggi sono diventate la sua famiglia e dalle quali non vuole separarsi. È diventata un animale domestico a tutti gli effetti.

Le dolci foto di Jill

Credit: this_girl_is_a_squirrel – Instagram

Le sue foto pubblicate su Instagram mostrano la meravigliosa vita che vive ogni giorno. Una calda coperta e il suo orsacchiotto preferito la accompagnano in ogni suo momento. Nessuna immagine che la mostra nel suo habitat naturale, perché Jill non ha intenzione di lasciare quella casa.

In molti non approvano la scelta dei suoi amici umani, mentre altri non riescono a smettere di guardare le sue fotografie e a capacitarsi del fatto che uno scoiattolo possa essere cosi dolce con gli esseri umani.

Credit: this_girl_is_a_squirrel – Instagram

Forse l’esperienza dell’uragano l’ha segnata e dopo essere cresciuta in mezzo a così tanto amore, non ha intenzione di rinunciarci per nessun motivo al mondo. Tutti gli animai, di qualsiasi specie, sono in grado di mostrare gratitudine nei confronti di coloro che hanno salvato la loro vita.

Jill è amata, curate e felice e grazie al supporto emotivo del suo tenero orsacchiotto, riesce a dormire serena, senza avere più paura.

