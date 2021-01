Joe è un cane molto dolce, che purtroppo non ha avuto un passato molto semplice. I suoi amici umani lo hanno abbandonato, si è ritrovato a vivere da solo sulle strade e quando lo hanno trovato, era in condizioni disperate. Adesso ha trovato la famiglia perfetta per lui, che non lascerà mai più.

CREDIT: FACEBOOK

Questo cucciolo a quattro zampe, ha sempre vissuto in una casa calda, circondato dall’amore di persone buone e gentili. Lo hanno adottato quando aveva solamente pochi mesi di vita.

Un giorno si sono stufati di averlo tra i piedi, poiché per loro era un impegno ed è per questo che hanno deciso di abbandonarlo. Joe è stato lasciato a molti km di distanza dalla sua abitazione.

Da quel momento si è trovato a vivere in strada, da solo e in mezzo ai pericoli. Nessuno si è mai preoccupato per i suoi sentimenti o per la sua situazione.

CREDIT: FACEBOOK

Uno dei volontari di Alla Dane County Humane Society, una mattina stava andando al rifugio. Quando all’improvviso si è trovato davanti la sua auto questo piccolo a quattro zampe. Appena ha incrociato il suo sguardo, si è reso conto della sua tristezza.

Il ragazzo per questo, ha deciso di fermarsi. Si è avvicinato a Joe ed ha visto che era molto magro, a causa del periodo che ha vissuto in strada. Le sue ossa erano visibili e quindi era in pericolo di vita. Per questo ha deciso di portarlo subito dal veterinario.

Il lieto fine del piccolo Joe

CREDIT: JESSY KETTAXX

Lo ha portato nel rifugio e tutti i suoi amici, si sono innamorati di questo cucciolo. Il medico dopo la visita, ha deciso di sottoporlo ad alcuni trattamenti, per farlo tornare in salute. In più, aveva anche bisogno di guadagnare peso.

Joe ha trovato in fretta una famiglia affidataria disposta a tenerlo. Queste persone lo hanno tenuto per due lunghi mesi ed è proprio in questo periodo, che il cane ha mostrato a tutti la sua personalità dolce e vivace.

CREDIT: FACEBOOK

Una donna chiamata Sheila, appena lo ha visto, si è innamorata di lui. Infatti è andata a parlare subito con i volontari per poterlo adottare. Joe ora vive nella sua nuova casa, circondato dall’amore e dalle cure della sua amica umana. Tra i due è nato un legame speciale ed ora sono inseparabili.