La commovente storia di Joe, un dolce gattino, ha commosso migliaia di persone. Purtroppo dopo un grave incidente, non è più riuscito a muovere le sue zampe posteriori. La sua famiglia ora, ha deciso fargli fare una sedia a rotelle, su misura per lui. Adesso sta imparando ad usarla.

CREDIT: INSTAGRAM

Questo dolce gatto non ha mai avuto una casa calda ed un posto in cui poter vivere. Ha sempre vissuto in strada da randagio e non ha mai trovato nessuno disposto a preoccuparsi per lui.

Joe, purtroppo, ha avuto un grave incidente e da quel momento, la sua vita è cambiata per sempre. Era rimasto solo, sul ciglio della strada e stava cercando qualcuno che potesse alleviare le sue sofferenze.

Una donna, mentre stava andando a lavoro, si è trovata davanti a quella scena drammatica e nel vedere il piccolo gatto, è rimasta sconvolta. I suoi occhi erano tristi e spenti, si vedeva che stava molto male.

CREDIT: INSTAGRAM

La signora non poteva lasciarlo in quelle condizioni, infatti ha deciso di andare tardi al suo ufficio ed ha portato il gatto d’urgenza nella clinica veterinaria. Il medico dopo la visita ha scoperto una triste realtà.

Dagli esami è emerso che il piccolo Joe era stato investito da un’auto in corsa. Purtroppo le sue condizioni erano molto critiche e nemmeno un intervento lo avrebbe potuto aiutare a tornare a camminare.

La sedia a rotella per il piccolo Joe

CREDIT: INSTAGRAM

La signora che lo ha trovato, ha deciso di portarlo nella sua abitazione, per donargli tutte le cure di cui aveva bisogno. Tutta la famiglia quando ha visto il piccolo a quattro zampe, si è follemente innamorata di lui e della sua dolcezza.

Joe, nonostante le sue condizioni, ha mostrato a tutti la sua personalità allegra e dolce. Infatti nel giro di pochi giorni, quelle persone hanno preso una decisione che ha cambiato le loro vita. Lo hanno adottato per sempre.

Negli ultimi giorni è arrivata la sedia a rotelle su misura per lui. Adesso il gattino sta imparando ad usarla e piano piano, sta facendo dei piccoli progressi. Tutta la famiglia umana è orgogliosa del suo cambiamento e della sua forza di volontà.