Se pensate che un cane non sia un elemento fondamentale per qualsiasi famiglia, leggete la storia della famiglia Lynn. Siamo convinti che dopo averla conosciuta cambierete subito idea. Grazie all’istinto e al senso di protezione di Lucy, una meravigliosa femmina di pastore tedesco, il suo papà Eric si è salvato da una morte praticamente certa.

Credit: Mary Lynn – Facebook

A raccontare la storia ai notiziari è stata Mary, moglie di Eric e mamma umana di Lucy.

Era notte fonda e io stavo dormendo serenamente. All’improvviso sono stato svegliato da Lucy che si agitava in maniera completamente insolita.

Mary sapeva che i pastori tedeschi sono cani particolarmente energici, ma allo stesso tempo sapeva bene anche che la sua cagnolina non l’avrebbe mai svegliata, se non per qualche motivo particolare.

La donna si è seduta sul letto e ha cercato di capire cosa volesse dirle la sua cucciola. Quando si è voltata per vedere suo marito, si è accorta che l’uomo stava avendo un attacco di cuore.

Lucy ha salvato la vita a Eric

Credit: Mary Lynn – Facebook

Stavo dormendo profondamente e se non fosse stato per Lucy, non mi sarei mai accorta che Eric stava male. Sarebbe sicuramente morto.

Immediatamente Mary ha chiamato i soccorritori del 911 e ha richiesto l’intervento urgente di un’ambulanza. Nel frattempo, la donna ha anche effettuato la manovra del massaggio cardiaco. Un altro particolare che ha contribuito a salvare la vita dell’uomo.

Il sangue freddo e la tempestività con cui ha agito Mary sono stati sicuramente degli elementi fondamentali per salvare la vita ad Eric. Ma nulla sarebbe accaduto se Lucy non si fosse accorta del malore del suo papà e se non avesse svegliato la sua mamma.

Credit: Mary Lynn – Facebook

Un mese dopo l’accaduto, quando Eric era totalmente guarito, gli agenti di Polizia e i Vigili del Fuoco della città hanno organizzato una cerimonia per celebrare la vera eroina di tutta la storia.

Hanno incitato tutta la famiglia Lynn in centrale e quando sono arrivati, gli agenti hanno consegnato una medaglia, dei giocattoli e dei dolcetti alla meravigliosa Lucy.

Non che servisse questa spiacevole situazione per capirlo, ma Mary ed Eric sono sempre più convinti dell’amore per la loro cagnolina e del fatto che sia un membro fondamentale della loro famiglia.