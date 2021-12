Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero bellissima e che merita di essere conosciuta. Il protagonista è un piccolo beagle chiamato Milo, che ha ricevuto un premio per aver salvato la vita ad una sua anziana vicina di casa. Grazie a lui, la signora sta bene.

La vicenda ha avuto molto successo sui social e la sua amica umana, ha ricevuto molti complimenti per ciò che ha fatto il suo cucciolo.

Makayla Swift ha trovato questo dolce cagnolino nel rifugio della sua città. Aveva intenzione di adottare un animale e girando tra i box, si è follemente innamorata del piccolo Milo.

Il suo sguardo e la sua dolcezza l’hanno conquistata. Per questo la signora ha firmato in fretta tutti i moduli per la sua adozione e lo ha portato nella sua abitazione. Il cane sin da subito si è mostrato amorevole e gentile.

Era felice della sua nuova opportunità di vita. Infatti cercava di donare tutto l’amore alla sua amata famiglia. Makayla ha raccontato che il suo unico desiderio era quello di fargli dimenticare il triste abbandono che aveva subito.

Un giorno però, è avvenuto l’impensabile. Mentre era nella sua abitazione la donna ha notato che il cucciolo era davanti la porta e voleva uscire a tutti i costi. Lei credeva dovesse andare in bagno, infatti si è preparata per portarlo a fare la sua solita passeggiata.

Milo ha salvato la vita della signora anziana caduta nel bagno

Tuttavia, Makayla dopo aver aperto la porta della casa, ha scoperto che il cucciolo aveva un’altra cosa in mente. Milo è scappato dall’altra parte della strada e dopo esser arrivato davanti la casa della signora di 85 anni Sherry Star, ha iniziato ad abbaiare.

La sua amica umana si è presto avvicinata ed è proprio a quel punto che ha sentito delle urla di aiuto provenire dalla casa. Per questo ha allertato in fretta i sanitari. Quando sono riusciti ad aprire, hanno scoperto che l’anziana signora era caduta nel bagno e non riusciva più a rialzarsi da sola.

Nessuno sa come sia possibile, ma Milo le ha salvato la vita. Infatti per questo suo gesto eroico ha ricevuto anche un premio: “Heroic Dog Award.” Inoltre, la sua amica umana ha ricevuto molti complimenti per quello che ha fatto il cucciolo.