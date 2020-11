La storia di oggi arriva da Oakland, negli Stati Uniti, ed ha come protagonista una cagnolina di nome Molly. La barboncina di 16 anni e mezzo aveva perso l’udito e la vista nel corso della sua lunga vita e, per questo, aveva bisogno di molte più attenzioni di un normale cane. I suoi padroncini, innamorati di lei, provvedevano a lei in ogni maniera possibile.

Un giorno, il marito di Paula Milgrom, la padroncina di Molly, ha lasciato uscire la cagnolina per fare una passeggiata in giardino e per farle fare i suoi bisogni. Quando l’uomo è tornato per farla rientrare, ha fatto una tragica scoperta, la cagnetta era scomparsa nel nulla.

Probabilmente disorientata, la barboncina si era allontanata troppo e si era persa. Paula e suo marito, preoccupatissimi, sono subito usciti a cercarla. Muniti di torcia elettrica hanno fatto il giro del quartiere prima a piedi, poi in macchina. Della cucciola non c’era traccia. Nonostante le oltre due ore trascorse a cercare ovunque la amata amica a quattro zampe, alla fine, la coppia ha dovuto arrendersi e tornare a casa.

Credit video: Poppy’s Fields – YouTube

Eravamo disperati! L’abbiamo cercata ovunque ma era sparita… Era cieca, sorda e fuori faceva un freddo incredibile. Sapevamo che se non l’avessimo trovata velocemente, non sarebbe sopravvissuta in giro da sola e a quelle temperature.

Molly trova riparo grazia ad un’amica speciale

Poco distante dalla casa di Paula e suo marito, abitavano una donna di nome Elaine e la sua cagnolina. Gracie, questo il nome della cucciola, era una barboncina molto mansueta che mai si agitava e non abbaiava per nessuna ragione. Proprio per questo motivo, quando Elaine l’ha sentita agitarsi e abbaiare nervosamente nel bel mezzo della notte, si è preoccupata e si alzata subito dal letto.

Ho capito subito che ci fosse qualcosa di strano. Gracie non abbaiava mai, soprattutto di notte. Quando sono arrivata nel corridoio ho sentito un altro cane abbaiare e scalpitare fuori dalla porta. Aveva freddo, voleva a tutti i costi trovare riparo e la mia Gracie voleva aiutarlo.

Il mattino seguente, Elaine ha contattato lo sceriffo della contea che, arrivato sul posto, ha notato che la cagnolina aveva una targhetta. Facendo una rapida ricerca è saltato subito fuori il nome di Paula Milgrom.