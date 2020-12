L'università ha voluto premiare la piccola Mona, un cane di servizio, per ciò che fa ogni giorno per la sua amica umana

Per la prima volta un cane di servizio ha ricevuto un premio onorario alla Tunner Health System School of Nursing. La protagonista di questa incredibile vicenda, è Mona un cane di servizio, che insieme alla sua amica umana, è conosciuta sul web. La loro vicenda è diventata virale e tutti si sono congratulati con la ragazza.

CREDIT: FACEBOOK

In molti sono rimasti stupiti da ciò che hanno vissuto e soprattutto da ciò che riesce a fare la cucciola, per la donna, che purtroppo soffre di Diabete da quando era una bambina.

I genitori di Maggie Leptrone, pochi mesi dopo che la loro piccola era venuta al mondo, durante un controllo di routine, hanno scoperto che c’era qualcosa di strano nelle analisi.

Il medico per capire meglio la sua situazione, ha deciso di sottoporla ad ulteriori controlli. Da questi esami è venuta fuori una triste realtà, purtroppo ha scoperto che Maggie soffriva di diabete di tipo 1. Una condizioni molto diffusa, che se non curata può portare a conseguenze gravi, anche alla morte.

CREDIT: FACEBOOK

Una mattina, durante le scuole medie, i genitori della ragazza, sono andati a svegliarla nella sua stanza, ma Maggie era entrata in coma. Purtroppo il livello di zuccheri nel sangue era troppo basso e nessuno se ne era reso conto. Si è risvegliata pochi giorni dopo.

Da quel momento la mamma ha deciso di adottare Mona, un cane di servizio che avrebbe aiutato la figlia a capire in tempo le sue condizioni di salute, prima che potessero diventare critiche. Le due da quando si sono conosciute sono diventate inseparabili.

Gli anni dell’università di Maggie e Mona

CREDIT: COOPER THE SERVICE DOG

Ovviamente la cucciola a quattro zampe, ha seguito la sua amica umana, anche al college. Le è sempre rimasta vicino, in tutte le lezioni, nei laboratori, negli studi ed in tutte le sue attività quotidiane.

I professori sono rimasti molto stupiti da ciò che le due sono riuscite a fare durante quel lungo periodo, che nel momento della laurea, hanno voluto premiare anche la piccola Mona.

CREDIT: FACEBOOK

La cagnolina ovviamente quando la sua amica umana, è andata sul palco per ritirare la laurea, era al suo fianco. I dirigenti hanno deciso di fare qualcosa anche per lei. Le hanno donato un premio onorario, per gli anni che ha vissuto nell’istituto. In più anche per ciò che riesce a fare per la ragazza ogni giorno. Vederle insieme è qualcosa di unico e speciale.