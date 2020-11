Il legame nato tra Hope il cane di servizio e Ashley McCaffrey, ha stupito migliaia di persone. Vederle insieme è bellissimo, poiché dopo tutto ciò che la donna ha vissuto, grazie alla cucciola si sta riprendendo. La vicenda è diventata presto virale sul web e in molti si sono commossi.

CREDIT: FACEBOOK

Ashley McCaffrey nel 2006, ha deciso di arruolarsi nell’Air Force One. Voleva fare qualcosa per aiutare il suo paese ed ha deciso di andare in Iraq.

Era l’unica donna del gruppo ed è rimasta lì, per 91 lunghi giorni. Molto spesso si è trovata davanti a scene drammatiche, che non potrà mai dimenticare, ma non ha mai avuto intenzione di mollare.

Purtroppo un giorno è rimasta vittima di un grave incidente e nonostante le sue buone intenzioni, i superiori hanno deciso di rimandarla a casa. La ragazza ha riportato una frattura alla schiena, che non le permetteva di poter aiutare più i suoi colleghi.

CREDIT: FACEBOOK

Una volta tornata nella sua abitazione, ha iniziato a soffrire di un disturbo post-traumatico. Aveva paura di tutti rumori che sentiva e in più, non riusciva a dormire la notte.

Ha provato ad andare in terapia ed ha fatto tutto ciò che le hanno consigliato i medici, ma tutti i tentativi non hanno mai portato ai risultati sperati. Sembrava che non ci fosse nulla che potesse farle dimenticare ciò che aveva vissuto.

L’incontro tra Hope il cane di servizio e Ashley McCaffrey

CREDIT: THE DODO

Un giorno la donna ha letto per sbaglio l’iniziativa dell’organizzazione K9s For Warrios. Quelle persone addestravano i cani ad aiutare tutte le persone che erano state in luoghi di guerra e che quindi soffrivano di diversi traumi.

La lista di attesa era molto lunga, ma una persona alla fine si è rifiutata di adottare Hope ed è proprio a quel punto che Ashley ha avuto la possibilità di incontrare la cucciola. Tra loro è stato amore a prima vista e sin da subito, hanno instaurato un legame speciale.

CREDIT: FACEBOOK

La cagnolina ancora oggi sta aiutando la donna a superare tutte le sue difficoltà. Grazie a lei sta facendo molti miglioramenti. Per esempio è tornata anche a dormire la notte.