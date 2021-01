Una vicenda drammatica è avvenuta lo scorso dicembre. Un gruppo di volontari hanno trovato una cagnolina chiamata Nana, che era ferita ed abbandonata. Le sue condizioni erano davvero critiche ed infatti hanno deciso di portarla in fretta nel loro rifugio, per poterla aiutare.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per i ragazzi di Dane County Humane Society. Erano usciti per fare il loro solito giro di perlustrazione per la città.

Nel momento in cui sono arrivati nel parco, hanno scoperto le gravi condizioni della piccola Nana. Si vedeva che era stata abbandonata da poche ore, poiché girava spaesata e confusa per la zona.

Inoltre, aveva anche una zampa ferita. Purtroppo nessuno sa cosa ha vissuto in passato, ma sicuramente nella sua breve vita non ha mai incontrato degli esseri umani amorevoli. Ha subito solo cattiverie e crudeltà da quelle persone che si sarebbero dovute occupare di lei.

I ragazzi nel capire la sua situazione, hanno deciso di portarla in fretta nel loro rifugio. Il medico dopo un’accurata visita, ha deciso di sottoporla ad una cura antibiotica, per evitare l’amputazione della zampa.

Tuttavia Nana non riusciva proprio ad adattarsi in quel posto nuovo. Quella confusione non la faceva affatto stare bene. Di conseguenza non riusciva ad aprirsi e a mostrare la sua personalità.

Il lieto fine della piccola Nana

Uno dei ragazzi ha deciso di darla in affidamento alla famiglia Smith. Una coppia che dopo la morte della loro cagnolina Charlie, per cercare di aiutare tutti i cani bisognosi, ha deciso di ospitarli nella loro abitazione, in attesa che trovino degli amici umani perfetti per loro.

I signori quando hanno visto Nana, hanno accettato in fretta. Purtroppo il medico l’ha dovuta sottoporre all’intervento di amputazione, poiché le cure non hanno portato ai risultati sperati. Per questo gli Smith le sono rimasti vicino per tutta la sua convalescenza.

Esattamente 3 settimane dopo, la coppia ha deciso di adottarla per sempre. La cucciola aveva trovato la famiglia adatta a lei, ma per loro era diventata così importante, che non sono riusciti a darla via. Ora finalmente ha avuto il lieto fine che tutti desideravano.