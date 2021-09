Olivia è una cagnolina nata senza la possibilità di usare le zampe anteriori. Un allevatore di cani, quando si è accorto di quello che per lui era soltanto un problema e che non gli avrebbe permesso di venderla, ha deciso di abbandonarla al rifugio Fayette County Animal Control nel West Virginia, chiedendo ai volontari di sopprimerla.

Credit: Homeward Trails Animal Rescue – Facebook

Quando i ragazzi hanno vista la cucciola hanno subito capito il motivo dietro una tale richiesta e si sono rifiutati di mettere fine alla sua vita. Olivia era diversa, ma non meritava di morire. Aveva soltanto bisogno di attenzioni e di cure.

Con l’aiuto dell’associazione Homeward Trails Animal Rescue, questa cagnolina è riuscita a trovare la voglia di combattere e un motivo per scodinzolare. Spesso le cose non sono semplici, ma ogni giorno i volontari lavorano per riuscire a renderle la vita più facile.

Credit: Homeward Trails Animal Rescue – Facebook

Olivia ha meno di un anno e quando è stata abbandonata pesava solo mezzo chilo. Ha superato esami ortopedici e radiografie e adesso ha bisogno di una piccola sedia a rotelle, che le permetterà di muoversi da sola.

I volontari hanno fatto sapere che alcuni esperti stanno lavorando per costruire una sedia a rotelle personalizzata per la cagnolina. Sarà pronta in poche settimane e potranno adattarla durante la crescita.

Oggi Olivia è felice

Nel frattempo, la dolce amica a quattro zampe ha trovato stallo in una casa amorevole ed ha fatto amicizia con un dolcissimo labrador di nome Rey.

Olivia è piena di energia e Rey dorme perennemente e si rilassa. Olivia le salta addosso. Rey si prende cura di lei.

Credit: olivia_the_wonderpup – Instagram

Olivia non sa di essere diversa dagli altri cani ed ha conquistato tutti con la sua incredibile energia. Nonostante non possa usare le zampe anteriori, riesce a saltare e a raggiungere ciò che vuole.