Non si capiva nemmeno quale fosse il lato del muso e quello della coda, era imprigionato sotto chili di pelo: la storia di Pat the Mat

Pat the Mat, questo è il nome del cagnolino della storia di oggi, che arriva di Clinton, in Carolina del Sud. Il povero cucciolo è stato trovato in condizioni gravi ed inimmaginabile nel cortile di una casa. Era imprigionato sotto chili di pelo e sporcizia, tanto da non essere nemmeno riconoscibile.

Per tanti anni, la sua precedente famiglia lo ha lasciato vivere in uno stato pietoso, senza mai preoccuparsi delle sue cure e del suo stato di salute. Alla fine, Pat the Mat si è ritrovato a vivere in una prigione fatta del suo stesso pelo, senza la possibilità di muoversi, correre e nemmeno nutrirsi.

Fortunatamente, uno dei residenti, stufo di vedere quella situazione di degrado e negligenza, ha deciso di fare una segnalazione all’associazione del posto che si occupa della protezione animali.

La nuova vita del cagnolino Pat the Mat

Proprio grazie al suo allarme, i volontari sono potuti intervenire per aiutare quell’animale che non sembrava affatto un cane e lo hanno portato alla clinica veterinaria Clinton Animal Hospital. Quando il team medico ha visto il suo aspetto, è rimasto sconvolto. I veterinari, in tutti i loro anni di lavoro, non si erano mai ritrovati davanti ad una situazione del genere. Non riuscivano nemmeno a capire quel fosse il lato del muso e quello della coda.

La cosa più complicata per i medici, è stato riuscire a trovare una vena per potergli fare delle flebo e per poterlo sedare. Dopo lunghe ore di continuo lavoro, sono riusciti a rasare via tutti i chili di pelo e di sporcizia che avevano preso possesso della sua triste e dolorosa vita.

A poco a poco, è sbucato il dolcissimo muso di un cagnolino, che nonostante ciò che avesse subito, si è mostrato ancora dolce ed amorevole nei confronti degli esseri umani. Ha mostrato la sua gratitudine, incredulo di riuscire finalmente a vedere tutto ciò che lo circondava.

Pat the Mat ha circa 9 anni e oggi sta ricevendo ancora tutte le cure di cui ha bisogno.