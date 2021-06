La storia del gatto Potato, costretto a vivere per anni come un randagio e salvato, alla fine, dai volontari

Il protagonista di questa storia è un gatto di nome Potato. Le sue foto si sono diffuse sul web, poiché vista la sua condizione, il dolce micio ha trovato la felicità.

Credit: INSTAGRAM / NO_EAR_MEOW_POTATO

Potato ha perso entrambe le orecchie e quando era piccolo, si è trovato costretto a vivere per strada e a dover far fronte a pericoli e ostacoli quotidiani. Poi un giorno, fortunatamente, i volontari dell’associazione Treasure Life Be Kind To Animals Association hanno ricevuto una chiamata che li allarmava delle condizioni di un gatto. È accaduto circa due anni fa.

Dopo il salvataggio e una visita dal veterinario, i volontari hanno scoperto che Potato aveva un grave adenoma ceruminoso nei condotti uditivi. Lo staff della clinica si è trovato costretto a sottoporlo ad un intervento chirurgico e a i rimuovere i canali e le orecchie per prevenire il ritorno della malattia.

Grazie all’operazione, il micio è tornato in salute e nonostante le poche aspettative dei suoi soccorritori, è riuscito anche a trovare una famiglia amorevole. Oggi vive con un fratellino peloso con cui si diverte a giocare tutto il giorno.

I suoi nuovi umani hanno anche creato un profilo Instagram dedicato al nuovo membro della famiglia, dove pubblicano le sua avventure quotidiane. I ragazzi credevano che un gatto senza orecchie avrebbe incontrato difficoltà nel trovare una famiglia. Ma queste meravigliose persone hanno guardato oltre l’apparenza ed hanno aperto le porte dei loro cuori ad un’anima bisognosa.

Potato era un gatto randagio, quindi nessuno sa quando sia nato e quanti anni abbia oggi. Crediamo, secondo quanto ci ha detto il veterinario, che abbia circa sei anni. Abbiamo deciso che il suo compleanno è il giorno dell’adozione, il 25 aprile 2019.

La vita di Potato non è iniziata nel migliore dei modo, ma la perdita delle orecchie ha segnato per lui l’inizio di qualcosa di meraviglioso.