Zofie Rot e Andrew Revesz sono una coppia che vive a Toronto, in Canada, e che spesso decide di fare dei lunghi viaggi insieme al loro cucciolo, un cagnolino di nome Red. Che sia un campeggio, un arrampicata oppure una passeggiata in bicicletta, i due non lasciano mai solo il loro amato amico a quattro zampe.

Credit: Andrew Revesz

Seppur molto felice di trascorrere tutto quel tempo con i suoi padroncini, Red non ha mai mostrato una particolare passione nello svegliarsi presto al mattino.

In uno dei tanti viaggi che i tre hanno intrapreso, si sono recati in un campeggio in montagna molto lontano da casa loro, a circa 12 ore di auto. Il paesaggio fantastico e le mille escursioni da fare, però, non hanno aiutato il cane a cambiare le sue abitudini da dormiglione.

Credit: Andrew Revesz

Tutto è cambiato, però, quando è sbucato dal nulla qualcuno che, da lì a poco, avrebbe dato a Red un buon motivo per svegliarsi presto.

Red e il suo nuovo amico Blue Bear

Credit video: Funky Smile – YouTube

Ormai da qualche giorno, subito dopo che il sole sorgeva, un dolce cagnolino aveva deciso di avvicinarsi alla tenda della famiglia Revesz. Quel cucciolo aveva notato che lì dormiva un suo simile e aveva tutta l’intenzione di stringere amicizia con lui. E ciò è quello che effettivamente è accaduto.

Red e Blue Bear nel giro di poco tempo sono diventati inseparabili. Ogni mattina il cucciolo avventuriero si avvicinava alla tenda e dava il buongiorno al suo nuovo amico, che finalmente aveva un motivo valido per alzarsi presto.

Credit: Andrew Revesz

Zofie e Andrew hanno iniziato a domandarsi da dove proveniva quel cagnolino e, dopo aver chiesto in giro, hanno fatto una triste scoperta. I suoi padroncini avevano trascorso una vacanza lì e, quando sono andati via, lo hanno abbandonato.

Conoscendo la sua storia e vedendo l’affetto che anche Red provava per lui, la coppia ha deciso di prendere Blue e di portalo a casa con loro. Dopo un lungo viaggio di ritorno e una visita dal veterinario, che ha prontamente rimesso in sesto quel cucciolo, la famiglia felice era pronta a tornare a casa, ma questa volta con un elemento in più.