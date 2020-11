Oggi vogliamo presentarvi Scruffy, il vincitore de premio America’s Top Shelter Dog Makeover del 2020. Nei scorsi mesi, i rifugi della nazione sono stati invitati a mandare foto di cani salvati in condizioni orribili e completamente trasformati dopo la toelettatura o le cure. Tra tutti quegli amici a quattro zampe, il premio è andato proprio a Scruffy ed oggi noi vogliamo raccontarvi la sua storia.

I volontari del rifugio Lost Fantasy Rescue, che hanno contribuito al salvataggio del cagnolino, hanno raccontato:

Credit: DirtyDogsGallery.com

Scruffy è stato trovato abbandonato sul ciglio della strada e raccolto da un autista di passaggio che ci ha chiamato. Una volta arrivati al rifugio, ci siamo resi conto di quanto il suo pelo gli provocasse sofferenza. Dopo la rasatura, abbiamo capito l’entità della sua negligenza. In mezzo alla sua pelliccia, c’erano un’imbracatura, pezzetti di legno e altri detriti, tra i quali i suoi bisogni.

La trasformazione di Scruffy

Dopo le cure mediche e un’accurata tosatura, quel piccolo cagnolino spaventato è uscito fuori. Oggi, grazie all’amore dei volontari, che gli hanno insegnato ad avere di nuovo fiducia negli esseri umani, Scruffy è di nuovo felice. Ha trovato una casa amorevole, con delle persone che si prendono cuora di lui ogni giorno e che non gli fanno avere paura di essere abbandonato di nuovo in quelle dolorose condizioni.

Credit video: WahlHomeProduct – YouTube

Le persone spesso trascurano i cani con il pelo arruffato, perché non hanno lo stesso fascino di un animale ordinato e pulito, ma una volta curati, questi cani splendono.

Come vincitore del premio, Scruffy ha guadagnato una sovvenzione di 5 mila dollari.

Gli altri vincitori

Credit: DirtyDogsGallery.com

La vincitrice del secondo posto, è Florence, una cagnolina del The Little Red Dog, Inc della California. Le sue immagini mostrano com’era al momento del ritrovamento e la sua trasformazione oggi, grazie alle cure e all’amore dei suoi soccorritori.

Credit: DirtyDogsGallery.com

Infine, il vincitore del terzo posto, è Patterson, un cocker spaniel salvato dal Cocker Spaniel Rescue di Austin, in Texas. Quando i volontari lo hanno trovato, le sue condizioni erano molto delicate. Aveva la mascella rotta e non riusciva a mangiare. Oggi questo cagnolino è tornato ad una vita normale.