Non potevano correre, giocare, nutrirsi e non conoscevano l'amore di un essere umano: la triste storia dei due cagnolini Shelby e Buddy

I due cagnolini protagonisti della storia di oggi si chiamano Shelby e Buddy. I fratellini a quattro zampe sono cresciuti nelle mani di crudeli persone, che li hanno tenuti ogni giorno della loro vita, 24 ore su 24, in una piccola area recintata.

Non conoscevano l’amore di un essere umano, non avevano giochi o una coperta calda. Non avevano spazio per correre e le loro ciotole erano sempre vuote. L’unica cosa che potevano condividere, era una cuccia vecchia e sporca.

Fortunatamente, qualche persona con un cuore, stanca di vedere quella scena, ha segnalato la situazione dei due cani ai volontari dell’associazione locale, la SPCA di Virginia Beach.

Dopo la chiamata, i soccorritori si sono recati sul posto per verificare quanto di vero ci fosse nelle sue parole. Alla vista di Shelby e Buddy, i ragazzi sono rimasti senza parole. Come si possono condannare due cagnolini ad una vita di stenti e sofferenze? Mai nessuno troverà una risposta a questa domanda.

Grazie al loro intervento, i cuccioli sono stati portati via da quel posto infernale e condotti in una clinica veterinaria. Sono stati visitati e sottoposti a tutte le cure necessarie per diverso tempo. Hanno conosciuto il calore di una carezza umana e imparato cosa voglia dire essere amati e avere un pasto caldo ogni giorno.

Il video di Shelby e Buddy

Il loro lieto fine è arrivato l’anno successivo. Dopo aver ripreso peso ed aver riacquistato la fiducia negli esseri umani, i volontari si sono occupati di trovare una famiglia amorevole disposta a prendersi cura dei due fratellini a quattro zampe.

Oggi vivono con due famiglie diverse, che hanno deciso di rimanere in contatto, così da permettere a Shelby e Buddy di vedersi spesso e di trascorrere del tempo insieme.

Sule web è stato diffuso un video emozionate, che mostra il primo incontro tra i due cani dopo mesi di separazione. Indescrivibile la loro gioia, non appena si sono rivisti.