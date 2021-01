La storia di Sully è davvero triste, prima di trovare la sua famiglia perfetta, è stato abbandonato due volte. Purtroppo non ha mai incontrato degli amici umani amorevoli, ma solo persone che non avevano intenzione di capire il motivo dietro il suo malessere. Ora per fortuna sta bene e non ha problemi di salute.

CREDIT: FACEBOOK

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa e nonostante negli ultimi siano nate migliaia di associazioni, che cercano di sconfiggere questo fenomeno, la gente lascia ancora i loro amici a quattro zampe per le strade.

Sully appunto, è stato trovato a vivere da randagio, da un gruppo di volontari. Era triste e depresso, poiché voleva solo tornare alla sua vecchia vita.

Nonostante ciò che aveva passato e i giorni in cui aveva vissuto per le strade, era in buone condizioni. Per questo i ragazzi hanno provato a fare gli annunci per la sua adozione, pochi giorni dopo averlo trovato.

CREDIT: FACEBOOK

Era bello, solare e gentile, infatti in molti si sono fatti avanti per conoscerlo. Dopo aver trovato la famiglia adatta a lui, i volontari erano felici, perché credevano che quelle persone lo avrebbero amato e curato proprio come merita ogni animale.

Tuttavia, esattamente 3 giorni dopo la meravigliosa adozione, quella stessa famiglia si è presentata di nuovo al rifugio per abbandonarlo. Anche un’altra coppia dopo averlo portato a casa, lo ha riportato indietro poco dopo. Nessuno però riusciva a capire il motivo .

Il reale motivo dietro il malessere di Sully

Una donna diverse settimane dopo, ha letto la sua storia sul web ed ha deciso di andare a conoscerlo. Si è follemente innamorata di lui ed è proprio a quel punto che ha deciso di adottarlo. Sully si è adattato in fretta nella nuova casa ed ha fatto anche amicizia con i suoi fratellini a quattro zampe.

Una sera, mentre erano tutti al letto, il gatto è andato vicino alla signora e le ha fatto la pipì addosso. Non era mai accaduto prima e l’amica umana, ha deciso di capire meglio cosa stava accadendo. Per questo lo ha portato subito dal veterinario.

CREDIT: FACEBOOK

Il medico dopo la visita, ha scoperto il reale motivo del suo malessere. Sully soffriva di ansia da separazione e da abbandono. Quello era il suo modo di gestire le sue paure. La famiglia vista la situazione, ha fatto il possibile per aiutarlo ed ora grazie a loro, è tornato a stare bene.