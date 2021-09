La storia di Thor ci dimostra che gli animali sono in grado di dimostrare amore e gratitudine. Il toro è stato salvato quando era soltanto un cucciolo da una meravigliosa donna di nome Heidi Ross.

Credit: INSTAGRAM/ KNIGHTPICS

Quest’ultima lo ha trovato in un mucchio di letame con la faccia in giù. Il povero vitellino non riusciva nemmeno a respirare. La donna era straziata alla vista della sua sofferenza e sapeva di dover fare qualcosa. A quei tempi Heidi lavorava in una fattoria e l’unico modo per salvare Thor, era pregare il proprietario di farglielo acquistare. Era nato prematuro e non riusciva a stare in piedi da solo.

Oggi grazie a questa meravigliosa donna, la sua vita è cambiata. Thor è diventato un toro sano e forte e non ha mai dimenticato il gesto amorevole di quella che considera da sempre la sua mamma umana.

La meravigliosa amicizia tra Thor e Heidi

Dal giorno del salvataggio, Heidi si è presa cura di Thor e nonostante le grandi differenze fisiche e comportamentali sono riusciti a creare un legame di amicizia quasi indissolubile e incredibile. Anche ogni volta che la donna lo accarezza, il toro si sdraia e si gira come un cane per farsi solleticare la pancia.

Credit: INSTAGRAM/ KNIGHTPICS

Prendermi cura di lui è stata una decisione enorme per me, non avevo mai trascorso del tempo con animali di grossa taglia, la cosa più grande che avessi mai avuto era stata una cavia. Ho dovuto lavorare molto sulla sua fiducia. Anche se mai mi avrebbe fatto del male, poteva ferirmi in modo involontario. Non è assolutamente aggressivo, ma per via della sua stazza, spesso non si rende conto che alcuni movimenti possono ferirmi, anche quando vuole soltanto mostrare affetto.

Credit: INSTAGRAM/ KNIGHTPICS

Ma la verità è che Thor è diventato per Heidi un supporto incondizionato. Riesce a tirarla su di morale quando ha una brutta giornata. Per la donna è come un qualsiasi altro animale domestico che ama il contatto con la sua amorevole mamma umana.

Tutti gli animali sono sensibili e possono dimostrare amore e gratitudine. Oggi non c’è nulla che io ami di più di essere coperta di terra, avere la paglia tra i capelli e passare le domeniche a pulire il fienile.

