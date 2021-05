La storia del cane Thunder ha suscitato molta rabbia sul web e purtroppo, non è poi così diversa da quelle che leggiamo tutti i giorni. Perché avere un cane se non si è disposti a prendersi cura di lui? Perché condannarlo ad una vita ingiusta? Sono domande che non troveranno risposte nemmeno tra un milione di anni.

Thunder è stato rinchiuso da quelle persone che avrebbero dovuto amarlo, in un piccolo spazio, costretto a stare legato ad una catena 24 h su 24, per un anno e mezzo. Intrappolato nella sua solitudine, era diventato un cane aggressivo e senza la minima fiducia nell’essere umano. Come biasimarlo? Proprio quel mostro chiamato uomo lo aveva ridotto in quelle condizioni.

Fortunatamente, i vicini stufi di vederlo soffrire in quel modo, un giorno hanno deciso di allertare l’associazione del posto. Quando i volontari si sono recati sul posto, sono rimasti scioccati nel vedere le condizioni in cui quel cane era costretto a vivere. Purtroppo, non è stato facile per loro intervenire. Thunder era molto aggressivo e ogni volta che uno di loro provava a fare un passo verso di lui, iniziava a ringhiare.

Ci sono voluti pazienza e giorni di tentativi, per riuscire a liberare il cucciolo da quell’orribile prigione. Quando finalmente ha capito di essere libero e ha sentito, per la prima volta, i raggi del sole sul suo corpo, il cagnolino ha capito che quelle persone non volevano affatto fargli del male. Anzi, grazie a loro non aveva più quella pesante catena intorno al collo.

La nuova vita del cane Thunder

Una volta portato al rifugio, in piena sicurezza, i volontari hanno lavorato con Thunder, anche grazie al supporto di un esperto del comportamento. Dopo circa una settimana, quel cane aggressivo, si è trasformato in un cucciolo dolce e socievole.

Dovrà lavorare ancora per un po’ con i soccorritori, ma presto sarà pronto per essere adottato da una famiglia amorevole.