Oggi vi raccontiamo la storia di Joshua Ferguson, uomo ed ex veterano dell’esercito degli Stati Uniti che vive nel Tennessee e di un cane di nome Scooter.

Quando la vita ti mette di fronte a degli ostacoli e a tante cose brutte, inizia a diventare difficile rimanere ottimisti e non lasciarsi scivolare nel negativo e nella depressione.

L’ex veterano dell’esercito Joshua Ferguson ha tanti brutti ricordi che tormentano la sua mente, come quando durante un’esplosione ha perso una gamba per colpa di un ordigno imprevisto. Oggi è in pensione ed è tornato a vivere con la sua famiglia e ogni giorno cerca di vedere le cose positive sulla sua disabilità.

Il cagnolino Scooter cambia la vita dell’ex veterano

Recentemente la sua vita è cambiata grazie anche ad una presenza molto importante. Era un giorno come un altro, quando un escursionista è inciampato su un povero animale abbandonato in una zona boschiva a Johnson creek. Il cucciolo aveva una gamba ferita in modo così grave, che il medico non aveva altra scelta e procedere con l’amputazione. Quando il suo salvatore l’ha portato alla clinica veterinaria, è stato informato che probabilmente era stato lo stesso cane a masticarla, per la troppa fame.

Dopo che la zampa di Scooter è stata amputata, i volontari hanno cercato di pubblicare quanti più appelli possibili, con lo scopo di trovare una famiglia disposta ad aprirgli le porte del cuore. Non serve dire che è un cane con tre zampe, ha meno possibilità di un cane con quattro.

La foto arriva all’attenzione di Joshua

Non appena Joshua ha visto la foto del cucciolo e letto la sua storia, si è subito fatto avanti per adottarlo. Aveva la sua stessa disabilità.

Oggi i due amici hanno instaurato un legame incredibile e vivono ogni giorno contando l’uno sul supporto dell’altro.

Le loro immagini hanno fatto il giro del mondo e sono diventate virali sui social network. Un uomo e un cane con la stessa disabilità, che oggi riescono a vedere le cose positive della vita.