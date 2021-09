Valentine è stata trovata in gravi condizioni: era incinta e non riusciva ad avere un contatto visivo con un essere umano

Valentine è una femmina di pitbull trovata in condizioni davvero spiacevoli. Era in dolce attesa e aveva un disperato bisogno di aiuto. E come se non bastasse, portava anche il peso di un carico infernale sulle spalle.

Credit: The Dodo YouTube

Nessuno sa cosa sia stata costretta a subire in passato. La donna che l’ha trovata, Brie Willis, aveva paura perfino a provare ad immaginarlo. La povera cagnolina non riusciva ad avere un contatto visivo con un essere umano. Se ne stava in un angolo, con la testa bassa, terrorizzata da qualsiasi cosa.

Brie ha lavorato sodo ogni giorno per far capire a Valentine che poteva fidarsi di lei. Le parlava in modo gentile e le dava sempre dei gustosi bocconcini direttamente dalle sue mani.

Ci è voluto molto tempo, ma poco a poco la pitbull ha iniziato a cambiare atteggiamento nei confronti della sua salvatrice ed ha iniziato a fidarsi di lei.

La nuova vita di Valentine

Erano passati secoli dall’ultima volta che aveva giocato fuori. La cucciola si è goduta ogni momento della sua nuova e meravigliosa vita. Purtroppo gli animali non sono in grado di parlare e spiegare cos’è che li ha ridotti in quelle condizioni. Tutto ciò che possiamo fare, è soltanto immaginarlo e fare di tutto per cambiare le cose.

Quando è arrivato il giorno del parto, Valentine dato alla luce 6 cuccioli sani e forti. Brie è convinta che se non l’avesse rimessa in forze e non le avesse dato un motivo per continuare a vivere, la sua prole non ce l’avrebbe fatta.

Credit: The Dodo YouTube

La donna ha tenuto i 6 cuccioli fino a 8 settimane, poi ha cercato una famiglia amorevole per ognuno di loro. Oggi sono tutti grandi e felici!

Per quanto riguarda Valentine, invece, ha capito di non poter vivere più senza di lei e ha deciso di adottarla per sempre. Oggi le due sono inseparabili e condivido ogni cosa!

Credit: The Dodo YouTube

Siamo sempre felici di vedere che al mondo esistono persone dal cuore grande, pronte a cambiare il destino dei nostri amici a quattro zampe e a regalare loro una seconda possibilità di essere felici!