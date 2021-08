Dopo aver vissuto per 9 anni in strada, Cuache viene salvato dai volontari e li ringrazia a modo suo

Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di un meraviglioso cucciolo di nome Cuache, che per anni ha vissuto la sua vita tra le strade di Tampico, in Messico. Lui e sua madre, in realtà, appartenevano ad una donna, ma lei non si è mai preoccupata di badare a loro o di dargli un posto sicuro in cui stare. Quindi i due cani e gli altri fratelli del cucciolo hanno vissuto in strada tra la sporcizia e la fame.

Tutto è iniziato quando la mamma di questo cucciolo è rimasta incinta ed è stata abbandonata praticamente per strada. La cagnetta ha dato vita ai suoi cuccioli, compreso Cuache, e tutti hanno vissuto per anni nella più totale negligenza.

Ognuno andò per la sua strada e non si sa bene quale destino sia toccato ad ognuno di loro. L’unico che è arrivato all’attenzione dei volontari di un’associazione di salvataggio del posto, è stato proprio Cuache.

Quando l’hanno avvistato per la prima volta, il cucciolo era malnutrito e pieno di parassiti. Praticamente in fin di vita.

Non aveva mai ricevuto un buon pasto o un vaccino. Ne un funghicida. Abbiamo scoperto che viveva in quelle condizioni da 9 anni, ma a vederlo dimostrava molto più di 9 anni.

Questo il terribile racconto dei volontari che hanno provveduto al salvataggio di questo povero cagnolino.

Cuache diventa un cane da guardia eccelso

I volontari del Refúgio Dejando Huellitas hanno portato il cucciolo nella loro struttura ed hanno iniziato con lui un lungo e faticoso percorso di cure.

Col passare dei giorni, il cane ha iniziato a mostrare miglioramenti ed un carattere così gentile che aveva stupito tutti. Nonostante non avesse mai ricevuto affetto e calore, lui era pronto a darne tantissimo ai suoi salvatori.

Ben presto, senza che nessuno glielo insegnasse, ha trovato il suo posto vicino al cancello d’ingresso del rifugio ed ha iniziato a fare la guardia.

Cuache ancora oggi ama fare i suoi giretti da solo per la città. Ma lo fa sempre sotto la stretta osservazione dei suoi nuovi amici volontari. Per ringraziarli dell’aiuto che gli hanno dato, ogni volta che esce, prende un regalino per loro. Chiaramente fa quel che può, quindi i regali consistono in un pezzo di spazzatura raccolto chissà dove. Ma i volontari amano così tanto l’altruismo del loro cucciolone dolcissimo.