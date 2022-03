La triste storia del piccolo Thootless, il cane a cui sono stati cacciati tutti i denti per usarlo come cane da esca

Le cattiverie che alcuni animali sono costretti a subire sono davvero strazianti. Oggi abbiamo deciso di raccontarvi la storia triste e straziante di un povero pitbull chiamato Thootless, che ha vissuto qualcosa di davvero terribile.

Vicende simili sono difficili da raccontare, soprattutto perché ci dimostrano che le cattiverie umane non hanno limiti. Ora però, ha già trovato una nuova famiglia disposta ad adottarlo.

I ragazzi di Royal Animal Refuge hanno raccontato questa storia sui social proprio pochi giorni fa. In tanti si sono commossi nel sentirla ed hanno fatto molte donazioni al rifugio, affinché ricevesse tutte le cure di cui aveva bisogno.

Il piccolo Thootless è stato trovato mentre viveva come randagio per le strade della città. Era stato abbandonato, ma i volontari si sono resi conto delle sue gravi condizioni, solo quando hanno avuto la possibilità di vederlo da vicino.

Durante il tragitto in auto dalla città al rifugio, i volontari hanno notato che in realtà non aveva i denti. Non riuscivano a capire il motivo di questa sua condizione.

Tuttavia, la triste realtà è venuta fuori solo dopo la visita medica. Il veterinario ha scoperta che quelli che dovevano essere i suoi amici umani gli avevano cacciato tutti i denti. Molto probabilmente il piccolo Thootless doveva essere usato come cane da esca, per i combattimenti.

La nuova vita del piccolo Thootless

Non potevano fare nulla per aiutarlo, ma l’unica cosa che potevano fare era alleviare le sue sofferenze. Provare a fargli riconquistare la fiducia negli esseri umani ed anche in se stesso.

Hanno ricevuto tantissime donazioni per questo povero cucciolo, ma solo pochi giorni dopo il racconto della sua storia, i ragazzi hanno aggiornato i follower di una notizia bellissima.

Thootless ha già trovato la sua nuova famiglia umana ed adesso vive già in casa con loro. Ha perso i denti, ma non ha mai smesso di sorridere. Nonostante ciò che ha vissuto è un cane davvero felice e soddisfatto di tutto ciò che ha. Per fortuna ha anche dimenticato le cattiverie che gli hanno fatto.