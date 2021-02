La stramba soluzione che questa cagnolina ha trovato, per sopperire alla mancanza della sua mamma

La protagonista della meravigliosa storia che vi raccontiamo oggi è Huxley, un bellissimo esemplare femmina di golden retriever. Tutti i cani domestici sono innamorati dei propri genitori umani, ma quello che prova questa dolce cucciola per i suoi padroncini, è qualcosa di davvero straordinario.

Credit: Ursula Aitchison – Instagram

La cagnetta vive ormai da diversi anni a Londra, insieme alla sua mamma, una donna di nome Ursula Aitchison e al suo fidanzato. Insieme hanno formato un trio davvero affiatato e inseparabile.

Tuttavia, gli impegni lavorativi e la necessità di compiere tutte le faccende di vita quotidiana, costringono spesso i due giovani ad uscire di casa e a lasciare la piccola Huxley da sola.

Quando i nostri amici a quattro zampe rimangono da soli a casa e sentono la nostra mancanza, possono soffrire di quella che in gergo viene chiamata ansia da separazione. Questo disturbo, può portare i nostri cuccioli ad assumere comportamenti strani durante il periodo in cui sono soli. Sfogano la loro ansia saltando e correndo, oppure ululando e lamentandosi. Altri, invece, se la prendono con i divani o con i muri, mordendoli e provocando in loro dei grossi buchi.

La soluzione per far rilassare Huxley

Quando Ursula e il suo ragazzo, una sera come tante, sono rientrati a casa dopo una lunga giornata di lavoro, si aspettavano di trovare la loro cagnolina in atteggiamenti strani. Erano convinti che, come spesso accadeva, Huxley avesse combinato qualche guaio in loro assenza.

Invece, contro ogni aspettativa, in tutta la casa regnava uno strano silenzio. Quando sono entrati in camera da letto, hanno trovato davanti ai loro occhi una scena a dir poco commovente.

La cagnolina si era messa affianco al letto. Quel letto su cui era poggiato un cuscino raffigurante una foto di Ursula e del suo ragazzo.

Huxley, evidentemente molto stanca, era convinta che quella non fosse una foto, bensì che fossero loro in persona. Con questa convinzione, si è rilassata al punto di addormentarsi in piedi. Una scena tanto amorevole quanto esilarante, che ha convinto Ursula a registrare un video e a pubblicarlo sul web.

In poche ore, il videoclip ha fatto il giro del mondo, commovendo e facendo fare una risata a tantissimi amanti degli animali.