Di tutti i nuovi giocattoli che i suoi nuovi genitori avevano comprato per lui, Bidoof non ne preferiva nessuno

Gli amanti e proprietari di cani fanno sempre del loro meglio per rendere felici i loro amici a quattro zampe. Ma certe volte, tutti gli sforzi non servono a nulla. Ne sa qualcosa una coppia di York, che quando ha adottato il dolcissimo Bidoof, si è preoccupata di comprare tutti i giocattoli possibili immaginabili per il nuovo arrivato. La cosa esilarante è stata che, però, il cucciolo amava giocare soltanto con un apparentemente noioso secchio dell’immondizia.

Stacey Zitto e suo marito si trovavano ad un festival nella loro città. Avevano deciso di fare una passeggiata con i loro due cani, due dolcissimi bulldog francesi di nome Lilo e Stitch.

Passeggiando tra le bancarelle, si sono ritrovati davanti allo stand della York County SPCA, il rifugio per animali del posto. Oltre al tavolino, sedie e volantini informativi vari, i volontari avevano portato con loro anche un dolcissimo pit bull in cerca di una casa.

Anche se ancora non lo sapevano, Stacey e suo marito avevano appena visto il loro terzo cane.

Inizialmente la coppia è passata davanti al banco del rifugio, ha guardato il cane ed ha tirato dritto. Ma il loro cuore aveva già preso una decisione. Più tardi, infatti, i due sono tornati indietro, hanno parlato con i volontari ed hanno firmato tutte le carte per l’adozione di quel meraviglioso cagnolino.

La strana passione di Bidoof

Essendo già proprietari di due cagnolini, Stacey e suo marito sapevano esattamente come comportarsi con Bidoof. Volevano coccolarlo al massimo e già prima di tornare a casa hanno fatto sosta al super market per comprare degli snack ed un numero incredibile di giocattoli per il loro nuovo amico peloso.

Ne abbiamo comprati a decine, Di ogni tipo, colore e grandezza. Volevamo che fosse felice con noi ad ogni costo.

Arrivati a casa, Bidoof ci ha messo soltanto pochi istanti ad ambientarsi e a fare amicizia con Lilo, Stitch, la sua nuova mamma ed il suo nuovo papà.

La cosa divertente, però, era che di tutti i giocattoli che Stacey aveva comprato per lui, non gliene piaceva nemmeno uno.

Si è fissato con un anonimo secchietto per la spazzatura. Lo adorava, lo portava sempre con se e ci giocava ovunque e ad ogni ora del giorno.