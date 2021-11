Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una vicenda straziante, ma che merita di essere conosciuta. La protagonista è una piccola pit bull, chiamata Paige che è stata trovata in condizioni disperate. Non aveva la pelliccia sul corpo ed era talmente magra, che non aveva la forza di muoversi.

Un episodio terribile che ha scosso migliaia di persone. In tanti hanno mandato delle donazioni al rifugio, per poter aiutare i ragazzi con le cure e i trattamenti necessari.

Una donna chiamata Kristi, l’ha trovata mentre vagava sulle strade sola e triste. Si è resa conto sin da subito che la sua situazione era drammatica.

Non aveva la pelliccia ed aveva delle ferite aperte sul corpo, che sicuramente le causavano dei dolori lancinanti. Aveva bisogno di aiuto, cure ed amore per riuscire a guarire.

Kristi ha deciso di portarla prima nella sua abitazione. L’ha tenuta con sé per una notte prima di portarla dal veterinario. Paige dopo tanto si è sentita al sicuro, infatti ha dormito per 12 lunghe ore.

La situazione drammatica della piccola Paige dopo la visita

La donna l’ha portata dal medico la mattina successiva ed è proprio nello studio che è venuta fuori la triste verità. La cagnolina era in condizioni molto gravi. Per il veterinario era difficile riuscire ad aiutarla.

Kristi però non aveva intenzione di mollare. Per questo per settimane l’ha sottoposta a trattamenti e cure. Inoltre, non l’ha mai lasciata sola. Le ha donato tutto l’amore che non aveva mai ricevuto.

Paige ha fatto miglioramenti poco alla volta. Era felice di vivere in quella casa, circondata dalle attenzioni di quella donna dal cuore enorme. Ecco il video della sua storia di seguito:

Oggi la cucciola è felice della sua nuova vita. Ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani ed è anche tornata a stare bene. Tutto questo però è stato possibile solo grazie a ciò che ha fatto la ragazza per lei. La tenacia che ha avuto, ha portato Paige ad avere una nuova vita.