La storia del cane Speckles inizia grazie al tempestivo intervento di una volontaria di nome Kacy Hendricks. Quest’ultima ha risposto ad una chiamata che la allarmava della presenza di un cane randagio o abbandonato in gravissime condizioni, che si nascondeva terrorizzato sotto un camper.

La ragazza è così intervenuta sul posto e si è occupata di guadagnare la fiducia del cucciolo e di portarlo poi dal veterinario del posto, il dottor Murray.

Non è stato facile raggiungerlo e probabilmente non dimenticherò mai quello che ho visto sotto quel camper. Oltre all’odore terribile, sotto il mezzo parcheggiato in una area attrezzata c’erano i resti di altri cuccioli. Forse erano i suoi fratellini o altri cani randagi che vivevano in quel quartiere.