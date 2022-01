Ginger Bread è una cagnolina molto dolce, che purtroppo ha vissuto qualcosa di davvero terribile. Quella che doveva essere la sua famiglia umana, ha deciso di abbandonarla quando le sue condizioni di salute erano arrivate a dei livelli atroci. Nessuno credeva che ce l’avrebbe fatta a sopravvivere.

Una vicenda davvero straziante, che ha spezzato i cuori di moltissime persone. Vedere le condizioni di questa cucciola è stato davvero terribile, anche per i veterinari.

I fatti sono iniziati quando la dottoressa Karri, di Vet Ranch ha ricevuto una chiamata da parte di un gruppo di volontari. Volevano chiederle aiuto per questa cagnolina, trovata in condizioni disperate.

Ginger Bread era stata abbandonata dalla sua famiglia in un parco. Tuttavia, la sua pelliccia era completamente rovinata ed oltre ad essere magra, era anche anemica.

Questa però non è la parte peggiore. La triste scoperta è avvenuta dopo, quando i ragazzi si sono resi conto che le mancava l’osso della mascella. Per la cucciola mangiare o bere era praticamente impossibile.

La veterinaria Karri, nel sentire il drammatico racconto, è andata presto a vedere. Tuttavia, dopo aver visto la piccola si è resa conto che quello era il peggior caso di negligenza che avesse mai visto in tutta la sua vita. Nessun animale era mai arrivato a quelle condizioni.

La lunga guarigione della piccola Ginger Bread

Dopo averla portata nel rifugio e sottoposta a tutti i controlli del caso, è emersa un’altra triste realtà. La cucciola era affetta da una malattia parodontale, mai curata, che le ha causato gravi problemi.

I dolori che stava sopportando ovviamente, erano atroci, ma non ha mai perso la fiducia negli esseri umani. Inoltre non ha mai voluto mollare. Ha dimostrato ai ragazzi di avere una forza ed un coraggio fuori dal normale.

Per fortuna con le cure giuste, ha guadagnato peso ed ha anche trovato una famiglia disposta ad adottarla. Ginger Bread ora è circondata dall’amore dei suoi amici umani, che ogni giorno fanno il possibile per farla sentire amata e per donarle quello che non ha mai avuto nella sua vita.